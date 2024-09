Jednadvacítka za obrat v Litvě vděčí Sejkovi, poskočila na třetí příčku

Čeští mladíci nezačali v Litvě dobře. Outsidera, který je ve skupině I bez bodu beznadějně poslední, poslal do vedení v 19. minutě Romualdas Jansonas. Po změně stran vyrovnal střídající Denis Alijagič a kýžené tři body zařídil v 87. minutě kapitán Václav Sejk.

Suchopárkův výběr bodoval v kvalifikaci počtvrté za sebou, v pátém utkání však zvítězil teprve podruhé. „Čekali jsme těžké utkání, hrozně jsme si to zkomplikovali přístupem v prvním poločase. Hráči se nechali unést určitým zatažením soupeře. V poločase jsme na to zareagovali nejen střídáním, ale i pokáráním hráčů. Přineslo to efekt a v závěru i vítěznou branku. Je asi zasloužená, ale chtěli jsme lepší předvedenou hru,“ řekl Suchopárek na tiskové on-line konferenci.

Češi inkasovali z první vážnější akce. Vydrovi na vlastní polovině utekl míč od nohy, Gudelevičius nahrál před branku a Jansonas bez problémů zblízka zakončil. Vzápětí mohl odpovědět Sejk, který běžel sám na brankáře Virvilase, ten mu ale včasným výběhem zamezil ve srovnání. Další příležitost si už hosté do konce úvodního dějství nevypracovali.

„Museli jsme si k tomu něco říct po první půli, protože z naší strany nebyla dobrá. Věřil jsem týmu, že máme sílu na to to otočit, protože ty kluky znám. Ukázali jsme správný charakter a doufám, že se od výsledku odpíchneme,“ mínil Sejk.

Suchopárek na nepovedený první poločas zareagoval dvojím střídáním. Ihned po změně stran málem vyrovnal Daněk, jenže trefil tyč. Ichovu prudkou ránu mířící do „šibenice“ zneškodnil Virvilas. Po necelé hodině hry se česká skvadra dočkala zásluhou Alijagiče. Domácí gólman pouze před sebe vyrazil Vydrovu střelu a útočník Žiliny se z dorážky nemýlil.

„V Žilině jsem naskakoval na zápasy na konci. S trenérem jsem mluvil před srazem, že bych měl být důležitým žolíkem. Sám v sobě jsem cítil, že jdu zápas otočit. Baví mě takové okamžiky, kdy můžu týmu pomoci,“ uvedl Alijagič.

Další šanci se ale hostům dlouho nedařilo vypracovat. Až tři minuty před koncem základní hrací doby propadl po rohovém kopu balon k Sejkovi a ten pohotově zakončil. Jeho zásluhou se tak Češi přiblížili Dánům a Velšanům.

„V důležitých momentech bych to měl vzít na sebe. Jsem rád, že se to povedlo. Je jedno, kdo to dal. Měl jsem v sobě, že zápas chci zlomit a otočit to,“ řekl Sejk.

Na šampionát na Slovensku přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.

Litva Litva : Česko Česko 1:2 (1:0) Góly:

19. Jansonas Góly:

58. Alijagič

87. Sejk Sestavy:

Virvilas – Slendzoka, N. Žebrauskas, N. Stankevičius, Jurjonas – Džiugas, Gudelevičius, K. Žebrauskas (C) (46. D. Stankevičius) – Burba (85. Dovydaitis), Steponavičius, Jansonas (67. Kaušinis). Sestavy:

Kinský – Koželuh, Prebsl, Spáčil, Suchomel – Vydra, Icha (75. Langhamer) – Daněk (84. Vecheta), Ševčík (46. Alijagič), Višinský (46. Kričfaluši) – Sejk (C) (90+1. Ševínský). Náhradníci:

Kiriejevas – Burdzilauskas, Rutkovskis, Skirmantas, Civilka, Lukšys. Náhradníci:

Horníček – Halinský, Slončík, Harušťák. Žluté karty:

21. Gudelevičius, 42. Virvilas Žluté karty:

90+6. Kinský, 90+6. Vydra Rozhodčí: Milanović – Banovic, Bogičević

Tabulka: