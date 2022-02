Baráž v Rusku? Češi vyčkávají. O finále Ligy mistrů by měl Petrohrad přijít

„Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů,“ řekl předseda české fotbalové asociace Petr Fousek.

Na vedení evropského fotbalu už před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu veřejnost tlačila, aby přesunulo dějiště finále Ligy mistrů z Petrohradu do jiné země. O tom je už nyní podle zdrojů agentury Reuters rozhodnuto, čeká se jen na páteční oficiální potvrzení.

Finále Champions League se mělo uskutečnit 28. května na petrohradském stadionu, jenž nese název ropného giganta a klíčového sponzora UEFA Gazpromu.

A ruská agrese bude mít dopad i na reprezentační fotbal a a (ne)přímo se může dotknout i Čechů.

Ty přesně za měsíc, 24. března, čeká semifinále play off o mistrovství světa v Kataru se Švédskem. Ve stejný den by měli Poláci nastoupit k druhému semifinálovému utkání v Rusku. Vítězové se pak utkají ve vzájemné duelu 29. března.

Nabízí se však otázka, zda Poláci k duelu do Moskvy k prvnímu utkání vůbec odcestují. Ve hře je například přesunutí zápasu na neutrální půdu. „Dávalo by to smysl. Vztahy Polska a Ruska jsou velmi citlivé. Myslím, že by se utkání mohlo odehrát v Německu. Rusové s nimi mají dobré vztahy a Polsko také,“ míní expert na ekonomiku ve sportu Simon Chadwick v rozhovoru pro sportowefakty.pl.

A samozřejmě záleží i na tom, jak se celá situace v mezičase vyvine.

„Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup,“ doplnil Fousek.

„V návaznosti na vývoj situace mezi Ruskem a Ukrajinou v posledních 24 hodinách se prezident UEFA Aleksander Čeferin rozhodl svolat mimořádné zasedání výkonného výboru na pátek 25. února v 10:00 SEČ s cílem vyhodnotit situaci a přijmout veškerá nezbytná rozhodnutí,“ stojí v prohlášení UEFA.

Ta zároveň potvrdila, že čtvrteční zápasy evropských pohárů se odehrají podle plánu. Nastoupí tak i fotbalisté Zenitu Petrohrad, které v Evropské lize čeká odveta proti španělskému Betisu Sevilla. Úvodní utkání prohrál ruský tým na domácí půdě 2:3.

V dalším prohlášení následně UEFA ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu odsoudila: „Jsme připraveni nabídnout pomocnou ruku ukrajinskému lidu.“