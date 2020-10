Kvůli koronaviru bude mít Šilhavý jen 18 fotbalistů, do Izraele jich zatím odcestovalo devět

Larnaka Páteční testy na koronavirus v české fotbalové reprezentaci před nedělním zápasem Ligy národů v Izraeli byly u tří hráčů pozitivní. Po kontrolních testech v Larnace, kde se tým chystal po středečním přípravném duelu s domácím Kyprem, vypadl ještě další hráč, jehož výsledek byl neprůkazný. Do dějiště utkání Haify zatím odcestovalo jen devět hráčů, další devítka se připojí v neděli dopoledne. Novinářům to řekl tiskový mluvčí Fotbalové asociace ČR (FAČR) Michal Jurman.

Reprezentaci hrozilo, že bude muset na utkání v Izraeli narychlo povolat náhradníky. Vedle tří pozitivně testovaných hráčů mělo totiž 16 členů národního týmu neprůkazný výsledek odběrů, z toho bylo 11 hráčů. Do Haify zatím odcestovali jen brankář Tomáš Vaclík, obránci Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, Ondřejové Kúdela s Čelůstkou a Jan Bořil a záložníci Tomášové Souček s Holešem a Petr Ševčík.

FAČR sehnala z české ligy náhradní hráče, kteří by původní mužstvo doplnili, ti ale nakonec do Haify odcestovat nemusí. Kouč Jaroslav Šilhavý, jenž už s celým trenérským týmem do Izraele rovněž odletěl, bude mít nakonec k dispozici 18 hráčů. Z původního třiadvacetičlenného kádru se vedle třech pozitivně testovaných a jednoho hráče s neprůkazným výsledkem nedostane z kapacitních důvodů v letadle ještě na jednoho fotbalistu.

FAČR oznámí zbylou devítku pro duel v Izraeli v neděli ráno, jména nakažených nesdělila. Italský klub Hellas Verona ale na webu uvedl, že jedním z pozitivně testovaných je jeho záložník Antonín Barák. Podle klubu nemá příznaky nemoci. Podle iSport.cz budou v Izraeli chybět i kapitán Bořek Dočkal, jeho sparťanský spoluhráč Adam Hložek, obránce Fenerbahce Istanbul Filip Novák a jeden z náhradních gólmanů.

„Samozřejmě je to hodně nestandardní. Ale co je v téhle době standardní? Vyzkoušeli jsme si to při zářijovém srazu, kde nás potkalo něco podobného. Věřím, že jak se blbě začalo, tak se dobře skončí. Věřím, že i přes ty problémy, které nás potkaly, jsme schopni se zmobilizovat na zápas, připravit se a odvézt si dobrý výsledek,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Zápas v Haifě má v neděli výkop ve 20:45. Ve středu nastoupí reprezentace do posledního utkání říjnového termínu ve Skotsku. Oproti původnímu plánu mužstvo z Haify zamíří do Prahy, kde podstoupí další kolo testů.

„Tým bude kompletně přetestován a bude se dále řídit rozhodnutími domácích hygienických autorit. Teprve na jejich základě se rozhodne o personálním obsazení týmu pro středeční utkání ve Skotsku,“ uvedl Jurman.

Dodatečně povolaní náhradníci budou připraveni pro případ, že by museli pomoci ve Skotsku. „Povolaní hráči z české nejvyšší soutěže se scházejí v neděli na hotelu a zatím zůstávají v České republice. Tam se připravují pod vedením trenéra Davida Holoubka pro případ, že by právě hygienická opatření mezi jednotlivými státy neumožňovala, aby tým, který se v pondělí vrátí z Izraele, cestoval do Skotska na další utkání,“ podotkl Jurman.

Pozitivně testované osoby jsou v Larnace v karanténě. „FAČR už nyní jedná intenzivně s ministerstvem zahraničí ČR i českým velvyslanectví na Kypru, stejně tak jako s UEFA, o jejich případném a co nejrychlejším přesunu do České republiky,“ uvedl Jurman.

V Izraeli panují kvůli zhoršené epidemiologické situaci přísná opatření a dokonce celostátní uzávěra. Česká výprava dostala povolení přicestovat díky výjimce pro profesionální sport.

Do týmu zasáhl koronavirus už během pondělního srazu v Praze. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, musela opustit mužstvo. Ostatní odběry byly negativní a reprezentace odehrála zápas na Kypru, kde zvítězila 2:1.

Český celek má s koronavirem podobné problémy jako před měsícem. Kvůli dvěma pozitivním testům u členů realizačního týmu muselo mužstvo v září po výhře 3:1 na Slovensku v úvodním duelu Ligy národů do izolace a pro utkání doma se Skotskem FAČR narychlo poskládala nový výběr výhradně z hráčů české ligy. Improvizovaná reprezentace pod vedením zastupujícího trenéra Holoubka smolně prohrála 1:2.