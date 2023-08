Zahozená penalta, pak červená. Ustojí sparťanský kapitán tuplovaný malér?

Jestli je ve fotbalové lize osobnost, s níž by neměl zamávat tuplovaný malér, je to právě on. Vůdce sparťanské smečky. Mladý muž, který o sobě nepochybuje. Ale ustojí to Ladislav Krejčí opravdu? Prožil pět dní hrůzy. „Je to silný charakter,“ věří trenér Brian Priske.