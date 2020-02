Legendární Rivaldo se zastal Messiho: Má plné právo být naštvaný, zachoval se jako správný kapitán

Barcelona Fotbalová Barcelona se topí v potížích, tým je rozhádaný s vedením a začíná se to projevovat i na výsledcích. Pořádné vášně v poslední době rozvířila hádka mezi Lionelem Messim a sportovním ředitelem Ericem Abidalem. Za rozhořčeného argentinského útočníka se nyní postavil i Rivaldo, jedna z klubových legend.

V Barceloně strávil pět sezon a během 157 zápasů vstřelil fantastických 86 branek. Brazilský střelec Rivaldo už s profesionálním fotbalem „sekl“, přesto si stále o dění v kopané udržuje dobrý přehled. Hádky v oblíbeném klubu tak nese těžce. Rozhodl se proto veřejně zastat současného kapitána týmu. „Messi má plné právo být naštvaný za Abidalovy komentáře,“ řekl 47letý Rivaldo v rozhovoru pro deník Marca.

Narážel na jejich nedávnou hádku. Abidal veřejně prohlásil, že někteří hráči nejednají profesionálně a pod bývalým koučem Valverdem nepracovali naplno. To Messiho naštvalo. „Abidal zpochybnil veřejně profesionalitu týmu, aniž by jmenoval jediného hráče. To ovlivní celý tým,“ myslí si Rivaldo, který za svou kariéru prošel řadou světových klubů.

Reakci Messiho tak nevidí jako přehnanou. Naopak se podle něj zachoval naprosto správně a jeho spoluhráči to jistě ocení. „Messi se jen snažil bránit svůj tým, jako to správný kapitán dělá. A bránil i svou pověst,“ vysvětlil, proč si to myslí.

Na druhou stranu se však zastal i sportovního ředitele Abidala. Podle něj nechtěl rozepře v týmu způsobit, spíš jen výběr slov pořádně nerozvážil. „Nevěřím, že to udělal Abidal úmyslně. Byl ale dost naivní, což poškodilo klub,“ řekl Rivaldo.

Barcelona se momentálně topí v krizi. V tabulce španělské ligy se dívá Realu Madrid na záda se ztrátou tří bodů, vypadla i ve čtvrtfinále Španělského poháru (0:1 proti Bilbau). Nepomohla výměna trenéra a spekuluje se i o odchodu slavného Lionela Messiho, jemuž v příštím roce končí smlouva.