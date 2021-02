Legendy a expert: Vrba může uspět. Problém Sparty není v trenérech, ale spíše v systému

Praha Sportovním tématem posledních dvou dní v Česku je přesun bývalého dlouholetého kouče Viktorie Plzeň Pavla Vrby do konkurenční Sparty, kde ve středu odpoledne nahradil Václava Kotala. Lidové noviny a Lidovky.cz oslovily trojlístek fotbalových legend a experta televize O2 TV Sport, která přenosy z české nejvyšší soutěže vysílá, aby odpověděli na tři otázky k této ostře sledované novince na domácích pažitech.

1. Co říkáte na příchod Pavla Vrby na Spartu s ohledem na jeho plzeňskou minulost?

2. Pomůže mu s adaptací skutečnost, že nyní fanoušci nemohou do hlediště, takže se vyhne případné nenávisti z hlediště?

3. Může být konečně tím pravým mužem pro Spartu, ve které se za posledních deset let vystřídalo třináct trenérů?

Antonín Panenka (bývalý skvělý záložník, mistr Evropy 1976, kariéru spojil s pražskou Bohemkou a vídeňský Rapidem):

1. Já bych řekl, že venku trenéři moc podobné problém, když jdou do nového kluby, neřeší a nemají. U nás je to trochu specifický, jádro fanoušků nezapomíná. Nevím, co k tomu dál říct. Takhle: Je to prostě jeho práce, on tu nabídku dostane a každý trenér rád pracuje, takže asi proto to vzal. Jeho plzeňský minulost by v pohledu na toto angažmá hrát roli neměla.

2. Slyšel jsem takový názor, že je pro něj lepší, že se hraje bez diváků, ale já si myslím, že se všechno bude odvíjet jednou jedinou věcí – pokud Sparta bude předvádět trochu lepší hru, bude dělat body, tak si myslím, že všichni na všechno okolo nakonec zapomenou.

3. Trénovat ve Spartě je trošku jiný než v jiných klubech. Je tam velká zodpovědnost a velký tlak. Záleží, jakým způsobem si udrží autoritu v kabině a jestli ho hráči budou brát. To je alfa a omega trenérského řemesla. Je klíčové, aby měl trenér disciplínu, hráči ho brali a on byl spravedlivý. Pak se jeho práce může pozitivně projevit. Každopádně nějaká malá změna by nastat měla, protože vždycky, když se vymění trenér, tak přijde s nějakými novými myšlenkami. Možná se v kabině naladí jiná atmosféra, a tak dále. Každopádně rozhodující budou výsledky.

Jaromír Blažek (účastník tří ME, sparťanská brankářská legenda, na kontě má 164 vychytaných nul):

1. Já jsem byl před pár lety, ještě když jsem hrál, s Pavlem Vrbou v kontaktu. Když jsem působil v Jihlavě, chtěl mě do Plzně, nakonec to ale nedopadlo. Známe se, přeji mu jen to dobré, štěstí, protože ho bude potřebovat. (směje se) Já už jsem říkal, že tohle celé, nemyslím jeho osobu, je ve Spartě nekonečný příběh.

2. To je samozřejmě pravda. Ona je letos celkově ta sezona bez diváků taková divná. Není to jen o tom, že by to mohlo vyhovovat Pavlu Vrbovi, ale vyhovuje to i spoustě hráčů, kteří by třeba ani za normálních okolností na tom hřišti nebyli. Nezvládli by ten tlak. Může to být pomůcka, ale nemyslím si. Lidi se jednou vrátit musí, a doufejme, že až se vrátí, bude Sparta už někde jinde.

3. Teď jsme u toho nekonečného příběhu. Z těch třinácti případů se nejmíň v polovině dělo něco podobného, říkalo se, že to konečně bude ono. Já si doopravdy netroufnu říct, jestli to je ono, nebo není. Ta situace, jaká ve Spartě je, podle mě není o trenérovi. Když se vystřídá tolik trenérů, tak už v polovině, někdy u sedmého kouče, bych si říkal, jestli by se neměl vystřídat i někdo jiný.

Horst Siegl (jedenáctinásobný mistr ligy se Spartou, jeden z nejlepších ligových kanonýrů domácí scény):

1. Je pravda, že v minulosti dával jasně najevo, že Spartu nemá rád. Třeba i nedávno v pořadu Tiki-taka. Na druhou stranu, z pozice trenéra, to je taky normální. To byl případ i Franty Straky (velký sparťanský srdcař, který následně zamířil trénovat Slavii), tady si myslím, že je to ještě živější, ranější. Ale to je jedno, mělo by to být jedno. Zkrátka dostal nabídku, kterou přijal.

2. Já si myslím, že to pomohla Spartě i teď v jarních kolech, protože ty výkony neodpovídaly postavení v tabulce. Na to, že bojují o druhé místo, nebyly výkony dobré. Body dělali, ale herně to nebylo optimální a sparťanský divák je hodně náročný, takže jim to trochu pomohlo. Asi to bude mít na začátku trochu těžší, ale pokud přijdou výsledky, tak myslím, že se pak všechno tak nějak uklidní. Teď už je to hlavně na hráčích, protože výsledky nejsou jen na trenérovi, ale i na klucích na hřišti.

3. To je samozřejmě velká porce trenérů. Ono se psalo, že od doby, kdy do Slavie přišel Trpišovský, to bylo sedm trenérů. Teď je otázka, kde je chyba. Když chcete nějakou koncepci, Tomáš Rosický ji chce nastavit, ale nemá žádné kompetence a ve finále rozhoduje pan Čupr, nebo nevím kdo, aby vše záviselo na jediném muži, panu Křetínském, tak je něco špatně. Stejně tak naopak, že ve chvíli, kdy je nespokojený, tak ho prostě vyhodí a hotovo. Ale to už jsem odbočil od otázky. Jako může, já si myslím, že je Pavel Vrba dobrý trenér. Teď je otázka, jestli přichází ve vhodnou chvíli. Sparta si klade ty největší cíle, a to druhé místo musí být určitě minimum. Stejně tak je otázkou, zda jsou tlak ve Spartě mnohdy připraveni i sami hráči. Každopádně, sice trénoval Plzeň, bylo to úspěšné spojení, ale ta vás na působení na Letné po této stránce nepřipraví.

Antonín Rosa (bývalý ligový obránce, vítěz domácího poháru, nyní expert O2 TV Sport):

1. Je to tak trochu očekávaná volba, protože se o tom všude pořád šuškalo. Bylo jasné, že trenér Vrba je jedním z nejúspěšnějších trenérů poslední éry a pro Spartu se v tuhle chvíli nikdo jiný moc nenabízel. Upřímně si nejsem jistý, jestli přijde nějaká změna dost rychle. Nebo takhle, výsledková přijde teď prvotně, ale myslím, že Vrba bude potřebovat hodně času, aby si mužstvo trochu poskládal podle svého. Protože já si myslím, že v tuhle chvíli to není úplně ideálně poskládaný tým. Krátkodobě bude určitě úspěšný a z dlouhodobého hlediska bych to viděl spíš z pohledu toho, jestli dostane prostor na to, aby si kádr uzpůsobil obrazu svému.

2. Jednoznačně, jsem o tom přesvědčený. Kdyby lidi teď na tribuny mohli, věřím tomu, že to pro něj bude mnohem náročnější. Spousta z nich by mu to dala najevo. Takhle to možná bude probíhat někde mimo, třeba na sociálních sítích, kde se to k němu ani pořádně dostat nemusí a tím pádem ten tlak tolik vnímat nebude. Pro ten prvopočátek je to pro něj pořádná úleva.

3. Já si osobně čistě ze svého subjektivního pocitu myslím, že ve Spartě nefunguje nějakým způsobem systém. Nemají tam nastavené kompetence a kdo za co ručí, aby zodpovědnost byla na určitých osobách. Mám trochu pocit, že v tomhle tam trochu plavou. Ani trenér si mnohdy nemůže přivést ty své vybrané hráče. Podílí se tam na tom moc lidí a je otázka, jestli Tomáš Rosický. Já se na něj koukám jako na obrázek, byl to Pan fotbalista, ale když jdete rovnou ze hřiště do téhle pozice, je to hodně složitý. Manažerská pozice přeci jenom vyžaduje nějaký um, ať už ve vedení lidí, nebo při rozhodování, a to se ze dne na den nenaučíte. Je tam určitě prostor, aby se v tomto Sparta zlepšila. Abych se ale vrátil k otázce, je to hodně těžké hodnotit a bude záležet na nějaké souhře okolností.