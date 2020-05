Fotbal má pro start zelenou, musí ale platit plošné testy. ‚Věřím, že nebude nikdo podvádět,‘ říká Maďar

PRAHA Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda byl v pondělí znovu na ministerstvu zdravotnictví, aby zde konzultoval manuál, dle něhož by mohla od 27. května pokračovat nejvyšší fotbalová soutěž v zemi. A dostal zelenou.

„Vše je ovlivněno epidemiologickou situací, která je ale nyní hodně příznivá,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz epidemiolog Rastislav Maďar, který je hlavním garantem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro zmírňování opatření přijatých kvůli onemocnění covid-19.

Měli se v pondělí ráno v 8.00 hodin sejít ještě spolu s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Nakonec byli oba „převeleni“ na jednání vlády a podobu plánu LFA s Dušanem Svobodou konzultoval Jan Marounek, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví.



„Už jsme si stihli vyměnit informace, byl to další hektický den. Pokud všichni hráči i členové týmů projdou dvěma plošnými testy před restartem ligy, nic mu nebrání,“ říká Maďar jen pár hodin před úterním Ligovým grémiem všech 32 profesionálních klubů 1. a 2. ligy v pražské aréně O2 Universum, kde by se mělo o pokračování obou soutěží pokračovat.

Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar.

Dokument, který šéf LFA na ministerstvu zdravotnictví předložil a který má redakce serveru Lidovky.cz k dispozici, dostali zástupci klubů v odpoledních hodinách do svých mailů společně mimo jiné se změnou stanov, která by nově regulovala podobnou situaci způsobenou pandemií koronaviru SARS-CoV-2.

Lidovky.cz: Jaká pravidla nastavilo ministerstvo zdravotnictví pro vedení českého fotbalu, aby mohlo restartovat profesionální soutěže?

Primárně musí všichni členové týmů, tedy hráči, realizační týmy, prostě všichni dvoje testování na onemocnění covid-19, pokud budou negativní, mohou se soutěže rozehrát. Před každým zápasem pak musí hráči vyplňovat zdravotní dotazník a odevzdat ho nejpozději dvě hodiny před výkopem týmovému lékaři (zároveň se dle návrhu LFA bude všem příchozím na stadion měřit teplota). Kdyby se zjistilo, že je někdo příznakový, proběhne klasické šetření, jako by šlo o kohokoliv jiného. Půjde o standardní proces, žádné výjimky, že by se někdo tvářil, že hráč není pozitivní, nebo podobně. Plošné testování se bude poté opakovat kdykoliv, kdy k tomu bude důvod, jinak je domluveno, že rutinně k němu dojde před nadstavbovou částí. To už bude jen jedním testem.

Lidovky.cz: Kdo bude toto plošné testování hradit?

Fotbal, rozhodně to nepůjde za státem, na tomto se musí domluvit zástupci fotbalu. Proto očekávám, že Grémium bude jistě hodně dramatické. To je jasné, zvláště, pokud jsou tací, kteří hrát nechtějí (v takovém případě vyčíslila LFA škody kolem 80 až 90 milionů korun - pozn. redakce). Navíc pořád platí, že se situace může změnit. A může ji změnit i pozitivní nález před plánovaným startem ligy, byť si myslím, že by se stát nemělo, epidemiologická situace je příznivější, než jsme sami očekávali. Navíc věřím, že se hráči už nyní chovají disciplinovaně, ono stejně není moc kam jít. Myslím, že si to všichni moc dobře uvědomují, navíc všichni musíme počítat s tím, že na podzim se může situace bohužel opakovat, pokud virus úplně nezmizí, tak znovu budou muset týmy naběhnout na podobný režim.

Lidovky.cz: Takže je dobře držet hráče po skupinkách, jak doporučuje také LFA?

Ano, logické je mít od sebe i hráče pro stejné posty, pokud to jde. I když, třeba u brankářů to může být náročnější (trénují společně mimo tým). Zase, kdyby se „vyautovali“ gólmani a hrálo se bez nich, padalo by více branek. (směje se) Každopádně v tomto směru padlo od ministerstva doporučení, aby se kluby seznámily s podrobným manuálem SPORTS MEDICINE/SPECIAL MATCH OPERATIONS TASK FOR IN PROFESSIONAL FOOTBALL/VERSION 2, který byl vydán pro potřeby německé bundesligy a řídily se jím.

Lidovky.cz: Kdy by mělo to plošné testování před startem ligy proběhnout, aby to bylo ideálně načasované z vašeho pohledu? V Německu proběhlo před týdnem dvakrát a má se startovat v sobotu 16. května.

Mělo by být těsně před startem soutěže, dále před tím v odstupu pěti dnů.

Lidovky.cz: Takže při modelu, že by se začalo v sobotu, ideálně ve čtvrtek před a poprvé předchozí sobotu?

Ano, přesně tak.

Lidovky.cz: Jak to bude probíhat, když se objeví nakažený hráč, případně člen týmu v průběhu soutěže?

Bude se muset udělat šetření v rámci týmu, blízké kontakty, což provádí krajská hygienická stanice, která má pro tyto případy už vypracované postupy. Buď by šel do karantény jen ten hráč, nebo i jeho blízké kontakty, pokud to bude potřeba. Řešilo se by to stejně jako u kohokoliv jiného.

Lidovky.cz: A nějaká zrychlená karanténa? Že by nakažený byl testován po pár dnech a kdyby už byl negativní, mohl by zpět do týmu?

S tím by příslušný orgán veřejného zdraví nesouhlasil, stejně tak by se to jistě nelíbilo ani soupeřům. Nešlo by totiž vyloučit, že by hráč ještě nebyl infekční. Jak jsem řekl, bude se zde postupovat úplně stejně jako v případě kohokoliv jiného. Samozřejmě to bude v kompetenci klubového lékaře, proto ty dotazníky, a samotného hráče. Věřím, že nikdo něco podobného nebude tajit. Samozřejmě, když nemáte příznaky, je to jiné, pokud je ale mít někdo bude, tak věřím, že o tom bude informovat.

Lidovky.cz: Pokud bude pozitivní někdo z týmu, budou se testovat i soupeř?

To už je na rozhodnutí krajské hygienické stanice, jak všechny okolnosti vyhodnotí. Říct, že to tak bude automaticky, teď říct nemohu, to není na nás jako na ministerstvu zdravotnictví.

Lidovky.cz: Návrh LFA počítá s počtem kolem 150 lidí na zápase, což nyní možné není. Změnilo se na tom už něco?

Zatím ne, zítra (v úterý) to budeme probírat na naší epidemiologické skupině ministerstva zdravotnictví, to je ta, která se zkráceně označuje jako „karanténa“. Budeme na ni řešit, zda od 25. května navrhneme vyšší číslo, než je momentálně sto lidí na sportovní a kulturní akci (plán LFA počítá se startem 27. května s tím, že dohrávka Teplice – Liberec by se odehrála už 23. května, tj. nejspíše bez televizního přenosu). Nedokážu předjímat, jak to dopadne. Budeme potřeba najít konsensus. Víme, že pro televizní přenos potřebují více než 100 lidí, povedeme o tom odbornou debatu, těžko teď říct, jak to dopadne. Jestli se bude to číslo měnit, tak půjde o násobky současné stovky, takže když se tak rozhodne, budou moct soutěž rozjet i s televizí v zádech.

Lidovky.cz: Když se zeptám čistě vás, pana Rastislava Maďara, jste pro, aby se to číslo zvýšilo, aby měl fotbal prostor pro restart? A nejen fotbal…

Určitě budeme navrhovat nové číslo, je jen otázka, jak vysoké. Nad pět set nepůjdeme určitě, zároveň bude vyšší než 200. V tomto rozmezí bychom se měli pohybovat. Budeme mít v úterý další den k dispozici, další analýzu. Pořád platí, že k podobnému kroku (ve čtvrtek navíc tuto změnu musí ještě schválit vláda - pozn. redakce) dojde ve chvíli, kdy se nezhorší epidemiologická situace. Pořád se bavíme o tom, že dnes (v pondělí) přišla nejvyšší vlna uvolnění ve společnosti, pokud by data v dalších dvou týdnech ukázala, že už je to moc, že nemocní přibývají rychleji, tak bychom museli zase nejspíše šlápnout na brzdu. My doufáme, že k tomu nedojde.

Lidovky.cz: Je pravda, že statistiky jsou aktuálně hodně příznivé…

Přesně tak. I proto, že se situace vyvíjí lépe, než jsme původně předpokládali, můžeme si dovolit například říct, že hlavní indikátor pro nošení roušek je pro nás tato vlna rozvolnění a pokud se to po ní bude držet v dobrých číslech, tak nebude od 25. května nutnost nosit ve venkovních prostorech roušky.

Lidovky.cz: A ta hranice nových případů je kolik? 100 denně?

Je to jeden z indikátorů, ale spíše se bavíme o hranici 300, 400 nakažených denně. Tehdy bychom mírně brzdili, nicméně ne plošně, ale spíše cíleně. Nejde ale jen o ten celkový počet, jde o obsazenost na jednotkách intenzivní péče, o poměru nakažených a počtu testů, stejně jako o reprodukční číslo. Pokud by zde nebyl nárůst, tak by to nebyl až takový problém, sledujeme více faktorů, dle nichž se rozhodujeme.