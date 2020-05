Liberec loupil na Dynamu, Opava hrála s Karvinou bez branek. Klokani rozstříleli Teplice 4:0

Praha Fotbalisté Bohemians porazili doma v prvním utkání po koronavirové pauze Teplice 4:0. Tři body zařídili "Klokanům" v 25. kole Josef Jindřišek z penalty, Petr Hronek, vlastní gól Jevgenije Nazarova a Kamil Vacek. Pražané se díky druhé výhře za sebou přiblížili na rozdíl tří bodů desáté Olomouci, která drží poslední příčku zaručující start ve skupině o pohárovou Evropu. Hosté nenavázali na sobotní výhru 2:0 v dohrávce s Libercem a zůstali dvanáctí.

Do povolené kvóty 300 lidí na stadionu se vešli i VIP permanentkáři Bohemians, kteří svůj tým v průběhu zápasu hnali kupředu. Podporu vršovickému celku vyjádřili i lidé v domech naproti hlavní tribuně a na jednom z balkonů roztáhli transparent „Vždy s vámi“.

Bohemians šli do vedení ve 12. minutě. Teplický záložník Kodeš stáhl v pokutovém území k zemi Pulkraba a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Odpovědnost na sebe vzal kapitán Jindřišek, který přízemní střelou k tyči otevřel skóre a brankáři Grigarovi překazil vychytání 100. ligové nuly.

O necelých deset minut později „Klokani“ zvýšili. Teplický Kučera poslal zpětnou přihrávku do vlastního vápna, k volnému míči si doběhl Pulkrab, který našel zakončujícího Hronka. Vzápětí centroval na zadní tyč Vodháněl, ale Pulkrab na balon nedosáhl. Pět minut před pauzou si na Bartkův centr do šestnáctky naběhl Vaníček, ale Grigar jeho hlavičku vytáhl na roh.

Do druhého poločasu poslal teplický kouč Hejkal tři nové hráče a hosté po změně stran málem okamžitě snížili. Sraženou střelu ale Trubač hlavou umístil mimo tyče. Po téměř hodině hry zkusil štěstí znovu, ale zamířil pouze do brankáře Valeše, který dostal přednost před Le Giangem a připsal si první ligový start od srpna.



V 64. minutě Podaného centr do vápna nešťastně srazil za Grigarova záda Nazarov. Hosté vzápětí díky Moulisovi zkorigovali stav, ale video odhalilo ofsajd a gól neplatil.

Ve druhé nastavené minutě završil výsledek střelou do prázdné branky Vacek, který využil Nečasovu přihrávku. Závěrečnou děkovačku si hráči Bohemians vychutnali s diváky na balkonech a hrstkou fanoušků v hledišti. Zatleskali i prázdnému „kotli“. Diváci na hlavní tribuně pak netradičně sledovali i týmovou oslavu běžně se odehrávající v kabině, kterou řídil Jindřišek.

Oba trenéři využili novinku v pravidlech a vystřídali pět hráčů.

Bohemians potvrdili, že se jim v ligovém ročníku v Ďolíčku daří. Z 12 zápasů tam prohráli jediný a nasbírali tam 25 z celkových 30 bodů. Teplice venku v nejvyšší soutěži nevyhrály pošesté za sebou.

Dynamo doma padlo s Libercem

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 25. kole první ligy v Českých Budějovicích 1:0 a poskočili na čtvrté místo. Slovan díky gólu Alexandrua Baluty z 50. minuty naplno bodoval ve čtvrtém z pěti jarních zápasů a spravil si chuť po sobotní porážce 0:2 v Teplicích. Jihočeskému nováčkovi se nepovedl návrat do obnovené sezony, prohrál třetí ligové utkání za sebou a v neúplné tabulce zůstal osmý.



Na obou týmech byla minimálně v úvodu znát absence herní praxe kvůli koronavirové přestávce. Projevila se trochu i při první šanci zápasu. Tvrdou Šulcovu střelu ve 13. minutě z větší vzdálenosti liberecký brankář Nguyen neudržel a míč se dostal k Branderovi. Jeho střelu však gólman hostů zneškodnil a napravil předchozí zaváhání.

Další příležitost měly České Budějovice pár minut před přestávkou. Po standardní situace hlavičkoval Havel, ale Nguyen opět míč vyrazil.

Do druhého poločasu skočil s větší energií Liberec. Po prudkém centru z pravé strany lehce tečoval míč Kuchta a trefil tyč českobudějovické branky. Po další šanci se už hosté radovali. Malinský ve velkém vápně přešel přes Sivoka a v ideální pozici vystřelil. Jeho pokus vyrazil Drobný, ale Baluta měl následně snadnou pozici ke skórování.

Domácí se po zbytek zápasu tlačily do koncovky, ale Liberec hrál v defenzivě koncentrovaně a soustředil na brejky. Po jednom z nich se dostal do gólové šance Kuchta, ale Drobný opět zasáhl výborně. V 73. minutě přesto mohli Budějovičtí vyrovnat, Sivok však hlavičkoval po standardní situaci do břevna. Jihočeši tak doma nebodovali podruhé za sebou a Slovan v nejvyšší soutěži neporazili už potřinácté v řadě.

Opava s Karvinou bez branek

Fotbalisté Karviné na úvod obnovené sezony první ligy po koronavirové pauze remizovali 0:0 v Opavě a ani v pátém zápase jarní části neprohráli a neinkasovali. Opavští i po 25. kole zůstali předposlední s náskokem tří bodů na šestnáctou Příbram, Karviná je v tabulce třináctá.



V souboji slezkých rivalů nejdříve zahrozila Opava, když Zavadil pálil z přímého kopu těsně nad bránu. Na opačné straně střílel z ostrého úhlu Lingr, ale brankář Fendrich byl připraven. Po půlhodině hry opavský mladík Harazim, který absolvoval premiéru v nejvyšší soutěži, dlouhým nákopem vysunul Schaffartzika. Ten napřáhl z rohu šestnáctky a jen těsně minul karvinskou bránu.

Vzápětí se k odraženému míči dostal domácí Souček, ale jeho tvrdou ránu zablokoval obětavý Rundič. Pak byl opět vidět debutant Harazim, po jehož ostrém centru musel hlavu Schaffartzika vykopnout z brankové čáry Ndefe. V podstatě hned z protiútoku zahrozili i Karvinští, jenže Taiwo vystřelil jen do míst, kde byl připravený Fendrich.

Krátce po změně stran se Karviná radovala z branky. Po centru Vukadinoviče dokázal skórovat Taiwo, jenže se nacházel v ofsajdu, a tak gól neplatil. Před gólmanem Bolkem pak neuspěl střídající Mondek. Zhruba čtvrthodinu před koncem vystřelil z ostrého úhlu Juřena, Bolek jeho ránu vyrazil před sebe a pohotová dorážka opavského útočníka šla vedle.

Po akci Harazima s Řezníčkem pálil z ideální pozice vysoko nad břevno Helešic. V závěru z ojedinělé akce Karviné zahrozil šikovný Ba Loua, jemuž chyběl k lepšímu zakončení krok. Po přímém kopu Zavadila dokázali skórovat i domácí, ale také jim sebral radost ofsajd.

Opava, která má s 11 góly nejhorší ofenzivu soutěže, už popatnácté v probíhajícím ročníku nedokázala skórovat. Karviná naopak prodloužila jarní neporazitelnost a gól nedostala přes 454 minut.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 25. kolo: Bohemians - Teplice 4:0 (2:0), České Budějovice - Liberec 0:1 (0:0), Opava - Karviná 0:0,

20:00 Sparta - Plzeň.