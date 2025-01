Liberec letí do Španělska i s Masopustem. Koubek nechce upadnout v zapomnění

„Každé vítězství se počítá, i to v přípravě. Kluci k tomu přistoupili po velmi těžkých deseti dnech dobře, i když u některých hráčů byl pohyb na umělé trávě opatrnější,“ řekl Kováč. „Hlavně jsem rád, že se nikdo nezranil, to je pro nás absolutně nejdůležitější. Ovšem naštvaný jsem z inkasované branky. Necítil jsem z týmu chtíč uhrát to s nulou.“

Minulý týden přinesl velkou libereckou aktivitu na přestupovém trhu: v úterý severočeský klub oznámil příchod záložníka Lukáše Masopusta na hostování ze Slavie, v pátek přestup Jana Knapíka z Teplic a v sobotu představil brankáře Tomáše Koubka, který se vrátil pod Ještěd po devíti letech.

„Nepřicházím proto, abych jen hrál a mohl být v kabině, chci tvrdě pracovat a pomoct Slovanu dostat se výš. Proto jsem tady. A mám plné odhodlání do toho jít,“ prohlásil dvaatřicetiletý gólman, který naposledy působil v bundesligovém Augsburgu a posledního půl roku byl volným hráčem. „Chtěl bych se dostat na hřiště a dokázat pomoct klubu, týmu i hráčům. Předat jim zkušenosti, které jsem v předchozích letech posbíral. Nechci, aby moje jméno jen vyšumělo v zapomnění. Fotbal mi chyběl.“

Do přípravy se Žižkovem naskočil z nováčků jen Knapík. „Byl to náš velmi vysněný hráč. Pokud bude zdravý, tak si myslím, že bude obrovská posila,“ uvedl trenér Kováč na adresu vysokého stopera, o kterého stál i Baník Ostrava.

Teď čeká fotbalisty Liberce jedenáctidenní soustředění v jihošpanělské Marbelle, kde je přes den o dvacet stupňů tepleji než aktuálně pod Ještědem. „Hodně jsme stáli o to, abychom jeli do Španělska, protože jsou tam podle mě nejlepší podmínky pro přípravu a hlavně skvělí soupeři,“ vysvětlil Kováč. „Můžeme tam udělat daleko více práce, protože nemusíme hned po zápase spěchat pryč jako v Liberci, kde je momentálně velká zima.“

Ve Španělsku se desátý tým české ligy postupně utká se švédským Malmö (16. 1.), rakouským Wolfsbergem (20. 1.) a polskou Czestochowou (24. 1.).