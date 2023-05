Proč Adámková v Liberci zasahovala správně? Červův zákrok vyžadoval žlutou kartu

V minulém týdnu se odehrála poslední dvě kola základní části Fortuna ligy, emoce vzbudily závěry zápasů Sparty s Plzní a Sparty v Liberci. Sparťané z pokutových kopů rozhodli o vítězstvích.

„Jsou rozděleni hráči, trenéři, veřejnost, ale někdo to musí rozhodnout. A to je sudí,“ říká Příhoda.

Nejdiskutovanějším momentem nedělního kola byl zákrok libereckého Lukáše Červa na sparťana Tomáše Wiesnera. V páté minutě nastavení Wiesner při střele promáchl, vzápětí ho Červ skluzem trefuje podrážkou do lýtka.

Hlavní rozhodčí Dominik Starý hru nepřerušil. Až následně na doporučení videoasistentky Jany Adámkové nařídil pro Spartu pokutový kop, z kterého Mabil dal na 2:1 pro hosty.

„Hráč Červ zasáhl protivníka podrážkou do lýtka. Podle pravidel jde o bezohledný zákrok, za který se dává žlutá karta. I když už tam není míč, tak VAR má podle instrukcí UEFA v takovém případě intervenovat. UEFA vyžaduje, že když je zákrok na žlutou kartu, VAR do toho má jít. Je to tzv. late tackle, pozdní zákrok,“ vysvětlil Příhoda.

„Pokud by tam bylo jen nějaké ťuknutí a nešlo by o zákrok na žlutou kartu, tak by VAR neintervenoval,“ podotkl Příhoda.

V Liberci hosté zahrávali dvě penalty, z první v 90. minutě Mabil vyrovnal na 1:1. Starý ji nařídil za faul Ndefeho na Kuchtu. Liberecký obránce nejdřív sparťana držel, k zákroku došlo už před pokutovým územím. Uvnitř držení pokračovalo a navíc ho zasáhl kolenem do lýtka.

„Pokud by Kuchta upadl před vápnem, tak by to byla červená karta a přímý volný kop. On to ustál, pokračoval dál. Rozhodčí nám pak říkal, že dobře viděl to podražení. Je to slyšet i v komunikaci s VAR. Je tam vidět kopnutí kolenem do lýtka, navíc ho drží za ruku,“ popisoval Libor Kovařík, místopředseda komise rozhodčích.

„Pokud by nedošlo ke kopnutí a sudí na hřišti by penaltu neodpískal, VAR by jen za držení neintervenoval. Ale pokud to odpískal, není vůbec téma, aby do toho VAR vstupoval,“ zdůraznil Příhoda.

„Spousta lidí to kopnutí nevidělo, proto tam byly velké emoce. Snažili jsme se to video, kde to vidět je, dát k dispozici veřejnosti co nejrychleji. Ale ty emoce stejně už nezastavíte.“

Mimochodem, Sparta v Liberci mohla zahrávat penaltu i v 29. minutě, kdy byl libereckým hráčem při standardní situaci zatažen sparťan Vydra.

„Hodně složitá situace, hraniční, ale akceptovali jsme rozhodnutí rozhodčího. Pokud by penaltu zapískal, nikdo by proti tomu nic říct nemohl,“ poznamenal Kovařík.

„Hraniční proto, protože musíte vzít v úvahu intenzitu, držení bylo jen chvilkové. Posuzovat takové zákroky bude vždycky subjektivní, není to stoprocentní penalta, máme o ni pochybnosti. Byla to sporná a na posouzení těžká situace.“

Co se týče faulu sparťanského obránce Vydry na Meszárose, kterým zastavoval liberecký brejk krátce po faulu Červa na Wiesnera, komise řekla, že sudí udělil správně žlutou kartu. „Vydra protihráče trefil nártem. Není to červená karta, ale čistá žlutá karta. Není to ani hraniční situace,“ podotkl Příhoda.