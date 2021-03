‚Lidé si dědu pořád pamatují.‘ Anglii na malém Euru reprezentuje také vnuk válečného hrdiny Buršíka

Praha Při pohledu na soupisku anglické fotbalové jednadvacítky na letošním Euru vás to možná trkne: podle jména by brankář Josef Bursik mohl mít něco společného s Českem. A nemýlíte se. Jeho dědeček Josef Buršík, který pocházel z Postřekova na Domažlicku, bojoval ve druhé světové válce jako tankista.

Za své činy obdržel několik válečných vyznamenání, ale v roce 1949 se stal jednou z obětí vykonstruovaného procesu ze strany komunistického aparátu. Ve vězení onemocněl tuberkulózou, nějaký čas strávil v nemocnici.

V srpnu 1950 dokázal s manželkou utéct do Německa, později se přestěhovali do Velké Británie. Své dvě dcery však museli nechat v Československu, znovu se shledali až za dalších třináct let.

Po návratu v roce 1990 byl Buršík povýšen na generálmajora. Zemřel coby devadesátiletý o dvanáct roků později a v roce 2005 posmrtně obdržel Řád bílého lva, nejvyšší státní vyznamenání České republiky.



„Jsem pojmenován po něm, což je pro mě obrovská čest. Byl to válečný hrdina. Pomohl třeba k záchraně Kyjeva, se svým tankem se jako první probil do centra města. Neuvěřitelný člověk,“ řekl o svém předkovi dvacetiletý talent, který se svým tátou v létě často jezdívá do Prahy.

What a family story ! @stokecity #Chapionship keeper, Joe Bursik, whose grandad Josef Buršík, was renowned  general & #WWII hero, would like to follow in the footsteps of Petr Čech. Grandad Josef is his great inspiration. @ceskarepre_cz #armadacr pic.twitter.com/OqiN8YlT3D — Libor Sečka  (@LiborSecka) January 16, 2021

„Když se ubytováváme v hotelu a lidé zjistí naše příjmení, je z nich cítit úžas. Pořád si dědu pamatují,“ vypráví obdivovatel Petra Čecha, kterého si v roce 2017 vyhlédlo Stoke City, tehdy ještě účastník Premier League.



Bursik zprvu putoval po hostováních, zkušenosti sbíral i v poloprofesionálních soutěžích. „Vyzařovalo z něj sebevědomí. Měl všechno, co byste u profesionálního fotbalisty očekávali. V zápasech ukázal odvahu, nebál se hrát nohama. Hodně se u nás posunul,“ vzpomínal Gavin Cowan, trenér Telfordu ze šesté anglické ligy, kde nadějný talent strávil půl roku.

V této sezoně měl chytat za Doncaster. Jenže Stoke postihla zranění obou gólmanů, a tak přišel telefonát s povolávacím rozkazem. „Nejdřív jsem nevěděl, co si myslet. Přechod do Championship byl obrovským skokem, ale zároveň vítaným překvapením. Mohl jsem být nervózní, ale chtěl jsem si to hlavně užít,“ prohlásil Bursik.

Ukázal se ve velmi dobrém světle. V patnácti zápasech inkasoval šestnáctkrát a hned sedmkrát udržel nulu. V prosinci byl vyhlášen klubovým hráčem měsíce, ale po návratu zkušenějších kolegů už šanci nedostal. Na další šanci v A-týmu aktuálně jedenáctého celku druhé nejvyšší anglické soutěže nyní čeká přes měsíc.

I tak si ale svými výkony a ukázkou zajímavého potenciálu řekl o pozornost větších klubů. Údajně se na něj už měli vyptávat zástupci Celtiku nebo Evertonu. K přestupu na lepší adresu mu může pomoci právě letošní Euro, ale Bursik je zatím pouze v roli náhradníka.

V kvalifikaci, kterou angličtí mladíci prošli bez jediné porážky, dostal důvěru jen v posledním utkání proti Albánii. Zbylých devět zápasů odchytal Aaron Ramsdale. O dva roky starší brankář má za sebou téměř sedmdesát startů v Premier League. Minulé léto navíc přestoupil z Bournemouthu do Sheffieldu United za 20,5 milionu eur.

Ramsdale nastoupil i k úvodnímu duelu na turnaji proti Švýcarsku, které Anglie prohrála 0:1. Bursik je připraven zaskočit a zároveň doufá, že k titulu světového šampiona do sedmnácti let před čtyřmi lety přidá také zlato z mistrovství Evropy jednadvacítek.

Rozhodně se nejedná o nereálný cíl, vždyť Angličané přijeli do Slovinska s týmem plným budoucích hvězd, ovšem teď už nesmí zaváhat.