City rozstřílelo Slovan. Vysoké výhry i pro Dortmund, Inter či Barcelonu

Slovan přitom začal aktivně a už ve 2. minutě spálil dobrou příležitost Tolič. O pár minut později otevřel skóre Gündogan. Tým z Manchesteru držel míč a dominoval, druhou branku přidal po patnácti minutách přidal Foden.

Do poločasu pak ještě několikrát zazvonila branková konstrukce, ale Slovan držel milosrdný výsledek. Nakonec obdržel méně gólů než posledně se Celtikem (1:5), po hodině hry přidal třetí gól Haaland a skóre uzavřel mladík McAtee. Několika dalším gólům pak zabránil brankář Takáč. City tak po remíze s Interem (0:0) napodruhé vyhrálo.

„Naživo jsem ještě takovou kvalitu neviděl. V mých očích jsou City nejlepší tým na světě, je to prostě jiný svět. Pro nás je čest proti nim hrát a už jen to, že jsme se do Ligy mistrů vůbec dostali. Zápas jsme si s hráči užili a taky trochu vytrpěli,“ řekl pro stanici Nova Sport trenér Vladimír Weiss, který před pár dny oslavil 60. narozeniny.

Zápas před vyprodaným Tehelným polem vešel do historie. Anglický šampion v Bratislavě zvládl 25. zápas v Lize mistrů bez porážky v základní hrací době, čímž vyrovnal 15 let starý rekord městského rivala United (včetně éry evropských pohárů). Slovan je naopak po dvou kolech předposlední o skóre před Young Boys Bern. Český obránce Jurij Medveděv zůstal jen na lavičce Slovanu.

Zmíněný Celtic v minulém kole naděloval, tentokrát naopak sám schytal debakl. V Dortmundu totiž prohrál 1:7, hattrickem se blýskl talentovaný Adeyemi. Po Bayernu, jenž dal posledně rekordních devět branek Záhřebu, si tak zastřílel i další německý tým. Dortmund se navíc ujal vedení v neúplné tabulce.

Celtic se stal prvním britským týmem, který inkasoval pět gólů v první polovině zápasu v hlavní fázi evropských pohárů od Cwmbran Town, který prohrál s Progresulem Bukurešť v Poháru vítězů pohárů v sezoně 1997/98.

O dva góly méně než Dortmund dala Barcelona. Proti švýcarským Young Boys otevřel skóre v úvodní desetiminutovce Lewandowski, jenž si nakonec připsal dvě trefy.

Těsné vítězství si připsal Leverkusen, jenž po debaklu Feyenoordu (4:0), porazil AC Milán 1:0 díky gólu Victora Boniface. Patrik Schick a Matěj Kovář sledovali zápas jen z lavičky.

Druhý milánský tým Inter naproti tomu doma bez problémů rozstřílel Crvenou Zvezdu 4:0 a připsal si první tříbodový zisk. Podobně si vedl Arsenal, který po úvodní bezbrankové remíze s Atalantou, zvládl šlágr večera a Paris St. Germain porazil 2:0. V Londýně na stadionu Emirates se trefili Havertz a Saka. Pařížané mají tři body za úvodní výhru nad Gironou.

Ve zbývajícím večerním zápase Eindhoven remizoval se Sportingem Lisabon 1:1.

Dvě utkání měla výkop už v 18.45. Kromě pražské Sparty, která uhrála remízu 1:1 ve Stuttgartu, nastoupil Brest proti Salcburku a vyhrál překvapivě vysoko 4:0. Dva góly vstřelil bývalý slávista Sima.

Senegalský útočník je zatím ústřední postavou Brestu v reformované ligové fázi soutěže. Proti Sturmu vstřelil ve druhém poločase vítězný gól na 2:1. V Salcburku otevřel skóre již v prvním poločase a znovu se jednalo o vítěznou trefu.

Ve druhé půli zvyšoval na 3:0, francouzský tým po přestávce skóroval celkem třikrát a po dnešku je druhý v neúplné tabulce za Dortmundem.

Jak Brest tak Salcburk jsou mimochodem soupeři právě Sparty. Salcburk s ní před dvěma týdny prohrál vysoko 0:3, Brest se s ní utká na začátku listopadu.

Slovan Bratislava Slovan Bratislava : Manchester City Manchester City 0:4 (0:2) Góly:

Góly:

8. Gündoğan

15. Foden

58. Haaland

74. McAtee Sestavy:

Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Savvidis, Tolić (78. Pauschek), Ignatěnko (63. Szöke) – Barseghjan (85. Mak), Strelec (78. Marcelli), Weiss /C/ (63. Zuberu). Sestavy:

Ortega – Lewis, Akanji (61. Dias), Stones, Gvardiol (78. Walker) – Nunes, Gündoğan /C/ – Sávio, Foden (78. Grealish), Doku – Haaland (61. McAtee). Náhradníci:

Trnovský, Hrdina – Voet, Medveděv, Mustafić, Gajdoš, Metsoko. Náhradníci:

Ederson, Carson – Kovačić, Silva. Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA) Počet diváků: 22 182 Přejít na online reportáž

FC Barcelona FC Barcelona : Young Boys Bern Young Boys Bern 5:0 (3:0) Góly:

8. Lewandowski

34. Raphinha

37. I. Martínez

51. Lewandowski

81. Mohamed Ali Camara (vla.) Góly:

Sestavy:

Peña – Koundé, Cubarsí (63. Fort), I. Martínez (84. A. Cuenca), Balde – Pedri (63. Fati), Casadó – Raphinha (C) – Yamal (75. F. de Jong), Lewandowski (74. Victor), F. Torres. Sestavy:

Keller – Blum (57. Athekame), Mohamed Ali Camara (C), Zoukrou, Hadjam – Lauper – Monteiro, Ugrinić (58. Niasse), Imeri (82. Łakomy), Colley (72. Virginius) – Itten (73. Ganvoula). Náhradníci:

Astralaga, Yaakobishvilli – Torre, G. Martín, Domínguez, G. Fernández, T. Fernández. Náhradníci:

von Ballmoos, Marzino – Chaiwa, Elia, Conté, Males, Seiler. Žluté karty:

Žluté karty:

36. Colley, 40. Ugrinić Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (BEL) Přejít na online reportáž

Arsenal Arsenal : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2:0 (2:0) Góly:

20. Havertz

35. Saka Góly:

Sestavy:

Raya – J. Timber (46. Kiwior), Saliba, Magalhães, Calafiori – Rice, Partey (64. Merino) – Saka (C) (90+2. Lewis-Skelly), Havertz, Martinelli – Trossard (74. Jesus). Sestavy:

Donnarumma – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha (64. F. Ruiz), Neves – Doué (64. Kolo Muani), I Kang-in, Barcola. Náhradníci:

Porter, Neto – Butler-Oyedeji, Jorginho, Nwaneri, Sterling, Robinson, Kacurri. Náhradníci:

Safonov, Tenas – Asensio, Beraldo, Mayulu, Škriniar, Zague, Mbaye, El Hannach. Žluté karty:

76. Calafiori Žluté karty:

77. F. Ruiz Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SLO) Přejít na online reportáž

Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 7:1 (5:1) Góly:

7. Can

11. Adeyemi

29. Adeyemi

40. Guirassy

42. Adeyemi

67. Guirassy

79. Nmecha Góly:

9. Maeda Sestavy:

Kobel – Y. Couto (62. Bensebajní), Anton, Schlotterbeck, Ryerson – Groß (62. Nmecha), Can (C) – Adeyemi (48. Duranville), Brandt (62. Beier), Gittens – Guirassy (70. Sabitzer). Sestavy:

Schmeichel – A. Johnston (86. Ralston), Trusty, Scales, Taylor (46. Valle) – Engels, McGregor (C), Bernardo (46. Hatate) – Kühn (63. Jang Hjon-jun), Furuhaši (63. Idah), Maeda. Náhradníci:

Meyer, Lotka – Süle, Azhil. Náhradníci:

Sinisalo, Bain – Palma, McCowan, Nawrocki, Forrest, Welsh. Žluté karty:

32. Groß, 90+3. Bensebajní Žluté karty:

6. Schmeichel, 74. Hatate Rozhodčí: Sánchez – Prieto, Naranjo (ESP) Přejít na online reportáž

Leverkusen Leverkusen : AC Milán AC Milán 1:0 (0:0) Góly:

51. Boniface Góly:

Sestavy:

Hrádecký (C) – Tapsoba, Tah, Hincapié, Grimaldo (89. Belocian) – Xhaka, A. García (75. Andrich) – Frimpong, Wirtz (89. Tella), Adlí (82. E. Palacios) – Boniface (75. Terrier). Sestavy:

Maignan – Emerson Royal, Gabbia, Tomori, T. Hernández (C) – Y. Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek – Pulisic (80. Chukwueze), Leão – Abraham (62. Morata). Náhradníci:

Kovář, Lomb – A. Soares, Mukiele, Hofmann, Schick. Náhradníci:

Nava, Torriani – Calabria, Thiaw, S. Pavlović, Terracciano, Musah, Okafor. Žluté karty:

8. A. García, 74. Frimpong Žluté karty:

84. Morata, 90+4. Chukwueze Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (SUI) Počet diváků: 30 210 Přejít na online reportáž

PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Sporting Lisabon Sporting Lisabon 1:1 (1:0) Góly:

15. Schouten Góly:

84. Braganca Sestavy:

Benítez – dos Santos (65. Karsdorp), Flamingo, Boscagli, Dams – Schouten, Til (78. Ledezma), Sajbárí (65. Lang) – Bakayoko (90+2. Pepi), L. de Jong (C), Tillman. Sestavy:

Israel – Debast, Inácio, Diomande (32. Quaresma) – Catamo (52. Braganca), Morita, Hjulmand (C), N. Santos (80. Harder) – Trincão (80. M. Araújo), Gyökeres, Quenda. Náhradníci:

Drommel, Schiks – Obispo, Driouech, Babadi, Land, Nagalo. Náhradníci:

Kovačević, Callai – Fresneda, Esgaio, M. Couto, L. Gomes. Žluté karty:

22. dos Santos, 64. Tillman, 87. Lang Žluté karty:

53. Quenda, 86. Braganca Rozhodčí: Guida – Carbone, Peretti (ITA). Přejít na online reportáž

Inter Milán Inter Milán : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 4:0 (1:0) Góly:

11. Çalhanoğlu

59. Arnautović

71. L. Martínez

81. Taremí Góly:

Sestavy:

Sommer – Pavard, de Vrij (C) (64. Acerbi), Bastoni (74. Bisseck) – Dumfries, Zieliński, Çalhanoğlu (70. Asllani), Mchitarjan (64. Frattesi), Augusto – Taremí, Arnautović (64. L. Martínez). Sestavy:

Glazer – Seol Young-woo, Spajić (C), Drkusić (89. Rodić), Djiga – Krunić (89. Dálcio), Elšnik – Silas (69. Duarte), Maksimović (69. Radonjić), Olayinka – Ndiaye (69. L. Ilić). Náhradníci:

Di Gennaro, J. Martínez – M. Thuram, Dimarco, Darmian. Náhradníci:

Guteša, Marko Ilić – Kanga, Katai, Leković, Milson, Prucjov. Žluté karty:

15. Mchitarjan, 48. de Vrij Žluté karty:

69. Elšnik Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER) Přejít na online reportáž