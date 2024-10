Friis po debaklu: V poločase jsem chválil. Pak byl znát obrovský rozdíl

„Po dvou minutách se mi toho hlavou honilo dost,“ pokýval Friis, když přišel zápas hodnotit.

„S prvním poločasem jsem byl celkem spokojený, měli jsme pár pološancí z brejků. Věděli jsme, že bude těžké si je proti City vytvářet, některé jsme řešili líp, některé hůř. Ale od stavu 0:2 už byl znát obrovský rozdíl.“

Takže? Co jste hráčům říkal v kabině?

Nemělo by cenu je srážet. Hráli proti nejlepšímu týmu na světě, proti nejlepším hráčům.

Třeba Haalandovi, který vstřelil zázračný gól.

Do té doby jsme ho přitom celkem dobře bránili, za to kluky můžu pochválit. Ale pak... Mluvil jsem o Haalandovi před zápasem, každý ví, že on je top třída. Dává úžasné góly i zvláštní góly, umí zakončit všemi způsoby a teď ukázal, že i takhle. Je těžké se s ním popasovat. Chvíli jsme to zvládali, ale tohle se už ubránit nedalo.

Sparťanský stoper Asger Sörensen stíhá Erlinga Haaland.

Co si z takového zápasu můžete vzít?

Nikdy nebudeme mít radost z porážky 0:5, to je jasné. Určitě si odvážíme velkou zkušenost. Vidíme, že ještě máme před sebou spoustu práce, abychom byli tam, kde všichni chceme být. City byli absolutně top soupeř, bylo to znát. I takový zápas nám něco dá, musíme si ho jednou nebo i dvakrát poctivě zanalyzovat. Mohla to být hezčí zkušenost, ale je fakt těžké čelit City, když od nich dostanete gól takhle brzy.

Jak to vypadá s Haraslínem? Střídal v poločase a držel se za zadní stehenní sval.

Při poslední akci prvního poločasu ho tam trochu píchlo, radši jsme ho vystřídali. Ale jak vážné to přesně je, to teď nedokážu říct.