Man. City - Sparta 5:0, velká škola v Lize mistrů, debakl nastal až po pauze

Deset sparťanů před vlastním pokutovým územím, kolem nich kombinující fotbalisté Manchesteru City. Obrázek, která nabídla drtivá většina zápasu. Hosté narazili na mimořádnou kvalitu, které nemohli, neuměli a nedokázali čelit, byť dlouho to vypadalo, že souboj odehrají se ctí.

„Věděli jsme, že zápas bude probíhat tak, jak probíhal, že nás budou mačkat a že budeme zavřeni na své polovině. Doufali jsme, že co nejdéle udržíme bezbrankovou remízu a něco přežijeme,“ smutnil v televizní rozhovoru stoper Filip Panák.

Po třech kolech tak mají čtyři body za výhru nad Salcburkem a remízu ve Stuttgartu. V listopadu se dvakrát představí doma proti Atlétiku Madrid a Brestu. Ve velké tabulce soutěže sparťané klesli ze dvanácté na jedenadvacátou příčku.

V Manchesteru proti anglickému šampionovi začali tak, jak si nepřáli. Bez inkasované branky vydrželi jen dvě a půl minuty, než na hranici vápna převzal míč Foden, vyhnul se Lacimu a z patnácti metrů pálil křižně k tyči. Pak se sparťané statečně prali, ustáli spoustu těžkých momentů a do poločasu odkráčeli s velmi přijatelným výsledkem.

„Po prvním gólu se mi honilo hlavou hodně věcí. Jsem celkem spokojený s první půlí, jak jsme si s ní poradili. Měli jsme v ní pološance, které jsme si přáli. Věděli jsme, že bude těžké si z otevřené hry něco vytvořit. Po úvodní brance to bylo slušné, po druhé už panoval obrovský rozdíl. Nemůžu kluky vinit, hráli jsme proti nejlepšímu týmu a hráčům na světě,“ pravil kouč Lars Friis.

Škoda desetiminutovky po hodině hry, kdy už ve značné únavě nestíhali. Škoda dvou gólů po centrech ze stran, čemuž se naopak čelit dalo. Jednou nedoskočil Panák, pak Vitík.

Rozdíl ve hře byl chvílemi až děsivý. Snad dvacet minut jim domácí nepůjčili míč. Vypadalo to jako v hokejové přesilovce pět na tři. Sparťané se obávali debaklu, aby se neopakoval březnový Liverpool. Zalezli, jen se posouvali a bránili.

Poslední hráč City, což byl střední stoper Akanji, rozehrával na třiceti metrech od sparťanské brány. Tak hluboký blok hosté vytvořili. Ale pro soupeře pak bylo složité se dostat do vyložených šancí.

„Výsledek je zasloužený, soupeř byl daleko lepší než my. Po první půli to vypadalo nadějněji, docela dobře jsme bránili. Nechytli jsme úplně začátek, Foden to jednoduše uklidil. Ve druhé půlce se ukázala jejich síla a to, že byli jinde,“ uznal další z orbánců Martin Vitík.

Domácí to zkoušeli pořád. Někdy středem, častěji po křídlech. Nejnebezpečnější byl Savinho na pravé straně, s kterým se užil Ryneš. Dvakrát mu utekl, potřetí, počtvrté už ho do vápna nepustil. To Preciado na druhé straně měl s Nunesem snadnější práci.

Stopeři se zapotili s Haalandem, k němuž létaly centry. Norský útočník se dostal ke třem čtyřem hlavičkám, po kterých následovaly ošemetné závary. Trenér Josep Guardiola se několikrát chytil za hlavu, jak utkání jako vždycky prožíval. Když se mu nelíbil verdikt italského sudího, protestoval u čtvrtého rozhodčího.

Z velkého sevření se sparťané vymanili po půlhodině. Vzadu podrželi míč, při výstavbě si pomáhali s Vindahlem, ale postupným útokem se nikam nedostali. Jakmile měl sparťan míč, okamžitě u něj byli dva a někdy i tři protihráči. To nemělo nárok na úspěch.

Lepší už to bylo při nemnoha brejcích, do kterých hosty domácí pustili. V 17. minutě od vlastního vápna vyrazil s míčem u nohy Preciado, tři čtyři ho naháněli. Když ekvádorský krajní bek přeběhl polovinu hřiště, pokusil se Ortegu překvapit lobem ze čtyřiceti metrů. Přitom mohl ještě běžet dál nebo přenést hru na levou stranu na sprintujícího Haraslína.

Nadějnou možnost měli sparťané ve 26. minutě. Po velkém závaru domácích po rohovém kopu si Haraslín všiml, že na polovině hřiště za obránci číhá Birmančevič. Poslal mu dlouhý pas, srbský útočník se dostal do vápna, jeho střelu na zadní tyč Ortega s obtížemi vyškrábl na roh.

V hledišti, kam dorazilo přibližně padesát tisíc fanoušků, to jen zahučelo. Slyšet byli především ti hostující, kterých dorazily necelé dva tisíce Jinak by atmosféra byla jako v divadle.

Haraslín, jeden z nejlepších sparťanů se při poslední akci první půle, kdy vypomohl Rynešovi s bráněním Savinha, chytil zezadu za stehenní sval. Do druhé půle už nevyběhl, místo něj šel Krasniqi.

Ale než se rozkoukal, klopil stejně jako ostatní hlavu dolů. Po minutě a půl druhé půle totiž protlačil míč za záda Vindahla stoper Aké, po rohu a obranné hlavičce Preciada se míč odrazil od tyče. První dorážku Akého brankář zneškodnil, poté už zasáhnout nedokázal. Když už se sparťané chystali rozehrát, sudí je příjemně překvapil: ruka, gól neplatí, poradil mu videoasistent.

Vindahl, který měl v první několik složitých zákroků, držel tým dál. Dvakrát zasáhl proti Haalandovi, potřetí už na míč nedosáhl. Nejlepší střelec City dostal centr od Savinha sice za sebe, ale akrobaticky patou a odrazem od země skóroval. Guardiola si u lavičky zapumpoval rukama, do té doby tam nervózně přešlapoval.

„Do té doby jsme ho docela dobře bránili, za to musím kluky pochválit. Co k jeho zakončení říct? Už před utkáním jsem ho chválil. Je to prvotřídní hráč, který se těžko brání,“ prohlásil Friis. „Byl to úžasný gól, vyrazil mi dech. Když dal podobný gól Dortmundu, sledoval jsem ho v televizi. Vidět to naživo bylo skvělé,“ uvedl Nunes.

Paradoxní je, že minutu předtím měli hosté možnost k vyrovnání. Po chybě Lewise, kterému malou domů vystihl Olatunji. Jenže Nigerijec cosi vymýšlel, místo aby předal míč Lacimu před prázdnou bránu, a skončil v autu.

A za chvíli to bylo 3:0. Ze sparťanského pohledu hodně laciný gól. Centr do ohně, kde Vitík nedoskočil a za ním číhající Stones krásnou hlavičkou překonal Vindahla. Ten se ani nepohnul.

Pak se konečně probudilo publikum, zpívalo, slavilo. Sparťané otevřeli hru a dostali čtvrtý gól z brejku, který parádně sehráli Lewis, Foden, Savinho a přesně zakončující Haaland. Měli jste vidět Guardiolu, jak emotivně slavil. Tři góly za deset minut a z výsledku se ctí se stal debakl. V závěru další zbytečný gól: nesmyslný skluz Preciada ve vápně a sám postižený Nunes penaltu s přehledem proměnil. Hostující trenér Lars Friis se sedl na lavičku, zavřel notýsek a upravil brýle.