Barcelona zářila v Bělehradě, Aston Villu srazila kuriózní chyba

Před Aston Villu se dostaly kromě Brestu, který zvítězil 2:1 na hřišti Sparty, také Inter Milán a Barcelona. Inter vyhrál doma nad Arsenalem 1:0, Barcelona přehrála Crvenou zvezdu Bělehrad na jejím hřišti 5:2.

Bruggy byly po většinu zápasu lepší a už v prvním poločase měly několik šancí. Aston Villu ale držel brankář Martínez. Argentinský mistr světa především po půlhodině hry vyrazil na tyč nebezpečnou Jutglovu střelu.

Klíčový okamžik přišel po 50 minutách hry. Martínez rozehrál od branky na krátko na Mingse, který ale překvapivě chytil míč do rukou, vrátil ho do malého vápna a sám znovu rozehrál. Jelikož ale už byl míč ve hře, rozhodčímu Stielerovi nezbývalo než odpískat pokutový kop za hraní rukou. Vanaken z penalty střelou do protipohybu brankáře zařídil Bruggám vítězství.

Podívejte se, jak Aston Villa darovala Bruggám penaltu:

Goals Xtra @GoalsXtra Club Brugge won a penalty after a scuffle between Dibu Martinez and Tyrone Mings



https://t.co/jKaqv8dBl9 oblíbit odpovědět

Inter se sice velkou část zápasu s Arsenalem spíše bránil, ale v nastavení prvního poločasu zahrál ve vápně v souboji rukou Merina a nařízenou penaltu proměnil Calhanoglu střelou po zemi doprostřed branky. Arsenal po přestávce soupeře tlačil, pokusil se celkem o 19 střel, ale míč do branky nedostal. Inter v úvodních čtyřech kolech neinkasoval stejně jako Atalanta Bergamo, která vyhrála 2:0 ve Stuttgartu.

Barcelonu poslal do vedení hlavičkou na zadní tyči po Raphinhově centru Martínez, ale bělehradskému týmu se povedlo odpovědět poté, co si Silas naběhl za obranu a přeloboval brankáře. Ještě do poločasu si Barcelona vzala vedení zpět. Raphinha trefil tyč a volný Lewandowski dorazil míč do odkryté branky. Po změně stran Katalánci během dvou minut definitivně rozhodli. Nejprve se znovu prosadil Lewandowski a následně svůj dobrý výkon korunoval brankou Raphinha střelou z 16 metrů po zemi k tyči. V závěru ještě padlo po brance na každé straně.

Třetí ztrátu za sebou zaznamenal Paris St. Germain. Francouzský celek sice doma nad Atléticem Madrid vedl poté, co Dembélé při napadání vybojoval míč a připravil branku pro Zaire-Emeryho. Chvíli poté si však Molina ve vápně šťastně zpracoval střílený centr ideálně do běhu a ranou k tyči srovnal. V závěru měli domácí velké šance, ale nedali, naopak v nastavení si ve vápně zasekl míč Correa a zařídil Atléticu vítězství.

Bayern Mnichov po dvou porážkách zabral a doma vyhrál 1:0 nad Benficou Lisabon. Zápas rozhodl v 67. minutě Musiala, který se v malém vápně prosadil hlavou, když k němu přetažený centr vrátil Kane. Utkání začalo o 15 minut později kvůli dopravním problémům v Mnichově, jelikož se čekalo, až dorazí většina fanoušků.

Bez bodu zůstávají Young Boys Bern, kteří sice vedli v Gelsenkirchenu nad Šachtarem Doněck po brance Imeriho, ale ukrajinský celek ještě do poločasu skóre otočil zásluhou Sudakova. Ten nejprve přihrál před prázdnou branku Zubkovovi a následně se prosadil sám po individuální akci střelou z hranice pokutového území. Šachtar si připsal první výhru.

Bruggy Bruggy : Aston Villa Aston Villa 1:0 (0:0) Góly:

52. Vanaken Góly:

Sestavy:

Mignolet – Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper – Nielsen (76. Meijer), Vanaken /C/, Jashari – Skov Olsen (72. Talbi), Jutglà (90. Vermant), Tzolis (76. Vetlesen). Sestavy:

Martínez – Carlos (80. Nedeljković), Konsa, Mings (66. Torres), Maatsen – Kamara, Tielemans – McGinn /C/ (58. Durán), Rogers (66. Ramsey), Bailey – Watkins (80. Buendía). Náhradníci:

Jackers – Romero, Siquet, Spileers, Sabbe, Skóraś. Náhradníci:

Gauci, Olsen – Digne, Swinkels, Philogene, Onana, Bogarde. Žluté karty:

17. Nielsen, 78. Vetlesen Žluté karty:

25. Mings, 25. D. Carlos, 90+1. Kamara, 90+5. Konsa Rozhodčí: Stieler – Gittelmann, Borsch (GER) Počet diváků: 21 720 Přejít na online reportáž

Šachtar Doněck Šachtar Doněck : Young Boys Bern Young Boys Bern 2:1 (2:1) Góly:

31. Zubkov

41. Sudakov Góly:

27. Imeri Sestavy:

Riznyk – Konoplja, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Bondarenko (90+2. Franjić), Kryskiv (90+2. Stěpaněnko), Sudakov – Zubkov, Eguinaldo (68. Sikan), Kevin (79. M. Gomes). Sestavy:

Keller – Athekame, Lauper (62. Smith), Benito (C) (33. Łakomy), Blum – Males (62. Elia), Ugrinić, Niasse, Colley (62. Virginius) – Imeri (46. Monteiro), Ganvoula. Náhradníci:

Fesjun – L. Traoré, Azarovi, Tobías, Ghram, Nazaryna, Pedrinho, Newerton. Náhradníci:

von Ballmoos, Marzino – Itten, Jetzer, Dema. Žluté karty:

81. Konoplja Žluté karty:

40. Blum, 45+3. Athekame, 70. Niasse Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Yarkoni (ISR) Přejít na online reportáž

Inter Milán Inter Milán : Arsenal Arsenal 1:0 (1:0) Góly:

45+2. Çalhanoğlu Góly:

Sestavy:

Sommer – Pavard, de Vrij, Bisseck – Dumfries, Frattesi (62. Barella), Çalhanoğlu (71. Asllani), Zieliński (62. Mchitarjan), Darmian – L. Martínez (C) (62. M. Thuram), Taremí (79. Dimarco). Sestavy:

Raya – White, Saliba, Magalhães, J. Timber (82. Zinčenko) – Havertz (90+2. Ødegaard), Partey, Merino (46. Jesus) – Saka (C), Trossard (82. Nwaneri), Martinelli. Náhradníci:

Di Gennaro, J. Martínez – Acerbi, Arnautović, Bastoni, Buchanan. Náhradníci:

Neto, Setford – Butler-Oyedeji, Jorginho, Kiwior, Lewis-Skelly, Robinson, Sterling. Žluté karty:

15. L. Martínez, 68. Barella, 90+7. Inzaghi (trenér) Žluté karty:

15. Magalhães, 64. Arteta (trenér), 68. Jesus Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU) Přejít na online reportáž

Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Atlético Madrid Atlético Madrid 1:2 (1:1) Góly:

14. Zaïre-Emery Góly:

18. Molina

90+3. Á. Correa Sestavy:

Donnarumma – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (73. Kolo Muani), Vitinha, Neves (67. F. Ruiz) – Dembélé (90. Doué), Asensio (67. I Kang-in), Barcola. Sestavy:

Oblak – Molina, Witsel, Lenglet, Galán (60. Mandava) – Simeone (60. Riquelme), de Paul (60. Koke), Barrios, Gallagher (78. Lino) – Álvarez (67. Á. Correa), Griezmann. Náhradníci:

Safonov, Tenas – Beraldo, Mayulu, Škriniar, Zague. Náhradníci:

Gomis, Musso – Kostis, Serrano, Sørloth, Spina. Žluté karty:

Žluté karty:

87. Á. Correa Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL) Přejít na online reportáž

Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 1:0 (0:0) Góly:

67. Musiala Góly:

Sestavy:

Neuer (C) – Kimmich, Kim Min-čä, Upamecano, A. Davies – Palhinha, Laimer – Gnabry (72. Coman), Musiala (90+2. Müller), Olise (56. Sané) – Kane. Sestavy:

Trubin – Kaboré (46. Beste), T. Araújo, Otamendi (C), António Silva, Á. Fernández – Kökçü (79. Cabral), Sanches (86. Rollheiser), Aursnes – Aktürkoğlu (56. Di María), Amdouni (46. Pavlidis). Náhradníci:

Peretz, Schmitt – Goretzka, Dier, Ibrahimović, Guerreiro, Tel. Náhradníci:

André Gomes, S. Soares – Schjelderup, Florentino, Adrian Bajrami, L. Santos. Žluté karty:

73. Musiala Žluté karty:

26. Kaboré, 71. Kökçü Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA) Počet diváků: 75 000 Přejít na online reportáž

Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : FC Barcelona FC Barcelona 2:5 (1:2) Góly:

27. Silas

84. Milson Góly:

13. I. Martínez

43. Lewandowski

53. Lewandowski

55. Raphinha

76. F. López Sestavy:

Marko Ilić – Seol Young-woo, Spajić (C), Djiga, Rodić (59. Milson) – Kanga (72. Dálcio), Elšnik, Krunić – Silas (82. Prucjov), Maksimović (72. L. Ilić) – Ndiaye (82. Katai). Sestavy:

Peña – Koundé, Cubarsí (67. Domínguez), I. Martínez, G. Martín – F. de Jong (C) (67. Gavi), Casadó – Yamal, Pedri (58. F. López), Raphinha (58. Olmo) – Lewandowski (78. Victor). Náhradníci:

Draskić, Guteša – Leković, Drkusić. Náhradníci:

Szczęsny, Astralaga – Balde, Fati, Torre, Fort. Žluté karty:

61. Ndiaye, 64. Spajić Žluté karty:

Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR). Přejít na online reportáž

Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk 1:3 (0:1) Góly:

81. Hadj Moussa Góly:

45+2. K. Konaté

58. K. Konaté

86. Guindo Sestavy:

Wellenreuther – Lotomba (46. Nadje), Trauner, Hancko, Bueno – Hwang In-pom, Ivanušec (90. Zechiël), Q. Timber (C) (68. Beelen) – Nieuwkoop (68. Smal), Osman (46. Hadj Moussa), Paixão. Sestavy:

Blaswich (C) – Capaldo (90. Morgalla), Piątkowski, S. Baidoo, Terzić – Clark, Gourna-Douath (81. Guindo), Diambou – Nene (81. Yeo), K. Konaté (90+4. Daghim), Gloukh. Náhradníci:

Berger, Ka – Facundo González, Mitchell, Zerrúqí, Redmond. Náhradníci:

Oelz, Hamzić – Blank, Mellberg, Ratkov, Lukič. Žluté karty:

21. Osman Žluté karty:

66. Blaswich, 72. Capaldo Červené karty:

79. Nadje Červené karty:

Rozhodčí: Rumšas – Radiušas, Sužiedėlis (LTU) Přejít na online reportáž