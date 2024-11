Sparta - Brest 1:2, marný boj mistra, dal si vlastní gól a snížení přišlo pozdě

Sparta dala zapomenout na parádní start v milionové soutěži, v níž na úvod porazila Salcburk a remizovala ve Stuttgartu. Po debaklu na Manchesteru City podruhé za sebou prohrála a v dlouhé tabulce opustila pozice mezi nejlepšími čtyřiadvaceti týmy, které postoupí do play off.

Byl to od ní po všech stránkách nepovedený výkon jako v předchozích týdnech v domácí nejvyšší soutěži.

„Kluci se snažili, byli hladoví, ale postrádali jsme kvalitu a správná rozhodnutí. V Lize mistrů vás za to soupeři potrestají,“ řekl trenér Lars Friis.

Šestá porážka z posledních devíti utkání se začala rodit po půlhodině.

Hostující křídelník Doumbia už poněkolikáté nespěchal s rozehrávkou. Než došel k praporku a rozehrál roh, trvalo to věčnost. Snad minutu. Fanoušci na něj pískali a vzápětí ztuhli. Centr sice Panák odvrátil, ale jen za penaltu, kde se úplně volný Fernandes pohotově položil do střely a propálil zástup hráčů na malém vápně.

Jak je možné, že na odražený míč proti střelci nikdo nevystoupil?

Hosté proměnili třetí šanci, sparťané se k ničemu pořádnému nedostali. Bylo na nich vidět, jak je poslední dění poznamenalo. Nevěřili si, vázla součinnost, míč nikoho neposlouchal, měli těžké nohy.

„Nevytvářeli jsme si šance, nebyli jsme kreativní, hodně jsme kazili. Nemohli jsme se dostat do finální fáze. A k tomu dělali chyby,“ poznamenal kapitán Filip Panák.

Přitom Brest určitě nebyl soupeř k nepřekonání, nepřevedl nic mimořádného. Hrál jednoduše, do nadějných příležitostí se dostával hlavně nákopy za obranu. Zlobil hroťák Ajorque, který snadno utekl Panákovi, ale z ostrého úhlu poslal míč těsně vedle. Po rozehraném rohu, kdy domácí obrana vybíhala, vyzrál na ofsajd Doumbia, ale sám na malém vápně zakončil mizerně. Pak se dlouho držel za hlavu. O chvíli později po jeho rohu padl gól.

Na sparťanech se podepsala i početná marodka. Chyběli Birmančevič, Haraslín, Preciado, Krasniqi, Zelený a před zápase s Brestem na ni přibyl ještě stoper Sörensen, kterého v základní sestavě nahradil Cobbaut. Belgický stoper v úvodu chyboval při malé domů, ale Vindahl byl u míče o setinu dřív než dobíhající Ajorque.

Přitom v úvodu měli domácí i slibné náznaky. Kairinenův pas na padesát metrů byl skvělý, ale Rynešovi v dobré pozici míč při zpracování odskočil. Po přetaženém centru Rrahmaniho byl na zadní tyči Pešek, ale do míče nešel hlavou, což by bylo lepší. Střílel v krkolomné pozici slabě, míč chvíli zůstal v malém vápně, ale jeho spoluhráči se k dorážce nedostali.

Jinak se toho moc nedělo, chvílemi to byla nuda. sparťanský výkon se postupně zhoršoval. Domácí si nepřihráli, hromadili nepřesnosti a přibývalo nedorazů v obraně.

Jestli to domácím v první nešlo, po přestávce to chvílemi byla až křeč. Nedařilo se nic. Hosté se snadno dostávali na dostřel a jen díky jejich nemohoucnosti ve finální fázi nebylo do 65. minuty rozhodnuto.

Nakonec rozhodla další hrubka. Cobbaut dlouho váhal s malou domů, Vindahll tak musel rozehrávat pod tlakem a míč zachytil Ajorque. Byl sám z pravé strany před gólmanem, dal před prázdnou bránu na nabíhajícího Fernandese a od těla stíhajícího Kairinena putoval míč do sítě. Někteří sparťané zklamáním padli na trávník, Vindahl vzteky nakopl tyč.

Do té doby živili domácí naději, v posledních dvaceti minutách totiž získali mírnou územní převahu, víc drželi míč, ale v ofenzívě nebyli nebezpeční. Za celý zápas vyslali přímou střelu mezi tyče až v nastavení a bylo z toho snížení. Přišlo pozdě.

„Předvedli jsme vyspělý výkon. Od nás to bylo vynikající. Máme být na co hrdí, získali jsme už deset bodů. O takových výsledcích jsme snili,“ řekl hostující kouč Éric Roy.