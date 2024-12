ONLINE: Girona s Krejčím padla v LM s Liverpoolem, hrají Real i Leverkusen

Zápasu Girona - Liverpool dlouho kralovali brankáři. Jak domácí Gazzaniga, tak na druhé straně uzdravený Alisson, jenž se vrátil do sestavy po dvou měsících, si připsali několik vynikajících zákroků. Až po hodině hry zfauloval Van de Beek unikajícího Díaze a nařízenou penaltu proměnil Salah. Egyptský kanonýr má v této sezoně v dresu „Reds“ bilanci 22 soutěžních utkání a 16 gólů.

Krejčí odehrál celý zápas, na český souboj s náhradním brankářem Liverpoolu Vítězslavem Jarošem nedošlo. Girona zůstala na třech bodech a pro šanci na play off potřebuje závěrečná dvě kola po Novém roce vyhrát. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále.

V novém formátu soutěže projde do vyřazovací fáze 24 mužstev ze společné tabulky 36 týmů. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále. Pražská Sparta se ve středu představí v Rotterdamu proti Feyenoordu, který vede její bývalý kouč Brian Priske.

Girona Girona : Liverpool Liverpool 0:1 (0:0) Góly:

63. M. Saláh Sestavy:

Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk (C), Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Jones (76. Elliott) – M. Saláh, Núñez (71. Gakpo), L. Díaz (89. Endó). Náhradníci:

Jaroš, Kelleher – McConnell, Norris, Quansah. Žluté karty:

54. L. Díaz, 80. Gomez Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (vš. FRA) Přejít na online reportáž

Leverkusen Leverkusen : Inter Milán Inter Milán 0:0 (0:0) Sestavy:

Kovář – Mukiele, Tapsoba, Tah (C), Hincapié, Grimaldo – E. Palacios, Tella, Xhaka – Frimpong, Wirtz. Sestavy:

Sommer – Bisseck, de Vrij (C), Bastoni – Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Zieliński, Augusto – M. Thuram, Taremí. Náhradníci:

Hrádecký, Lomb – Andrich, A. Soares, Belocian, A. García, Onyeka, Schick, Stěpanov, Terrier. Náhradníci:

J. Martínez, Calligaris – Aidoo, Arnautović, Asllani, Barella, Buchanan, Dimarco, L. Martínez, Mchitarjan. Žluté karty:

25. Çalhanoğlu, 27. Augusto Rozhodčí: S. Vinčić (Slovinsko) Přejít na online reportáž

Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Real Madrid Real Madrid 1:1 (1:1) Góly:

45+2. De Ketelaere Góly:

10. K. Mbappé Sestavy:

Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolašinac – Bellanova, de Roon (C), Éderson, Ruggeri – De Ketelaere, Pašalić, Lookman. Sestavy:

Courtois – Vázquez (C), Tchouaméni, Rüdiger, F. García – B. Díaz, Ceballos, Valverde, Bellingham – K. Mbappé (36. Rodrygo), Vinícius Júnior. Náhradníci:

Patrício, Rossi – Tolói, Godfrey, Zaniolo, Kossounou, Samardžić, Palestra, Retegui, Brescianini, Zappacosta. Náhradníci:

Lunin, Mestre – Modrić, Güler, Endrick, J. Vallejo, Asencio, Youssef, Andres. Žluté karty:

45+1. Tchouaméni Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (všichni Polsko) Přejít na online reportáž

Šachtar Doněck Šachtar Doněck : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 1:2 (1:2) Góly:

6. Kevin Góly:

11. Laimer

45. Müller Sestavy:

Riznyk – Konoplja, Bondar, Matvijenko, Ghram – M. Gomes (46. Kryskiv) – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kevin – Sikan (46. L. Traoré). Sestavy:

Peretz – Laimer, Upamecano, Kim Min-čä, Guerreiro – Goretzka, Kimmich – Olise, Sané – Müller, Musiala. Náhradníci:

Fesjun – Azarovi, Eguinaldo, Faryna, Nazaryna, Pedrinho, Newerton, Šved, Stěpaněnko, Tobías. Náhradníci:

Schmitt, Klanac – Aznou, Boey, Dier, Ibrahimović, Tel, A. Pavlović, Aseko-Nkili, Irankunda. Žluté karty:

8. Sané Přejít na online reportáž

Red Bull Salcburk Red Bull Salcburk : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:1 (0:1) Góly:

30. Ramos Sestavy:

A. Schlager – Capaldo, Dedić (C), S. Baidoo, Guindo – Bidstrup, Gourna-Douath – Nene, Gloukh, Yeo – Ratkov. Sestavy:

Donnarumma – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, F. Ruiz – I Kang-in, Ramos, Barcola. Náhradníci:

Oelz, Hamzić – Terzić, Blank, Okoh, Mellberg, Bajčetić, Clark, Diambou, Kawamura, Daghim. Náhradníci:

Safonov, Tenas – Beraldo, Škriniar, Zague, Asensio, Zaïre-Emery, Doué, Kolo Muani, L. Hernández. Žluté karty:

Rozhodčí: M. Oliver – S. Burt, J. Mainwaring (všichni ENG) Přejít na online reportáž

Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0:0 (0:0) Sestavy:

Zagorac – Špikić (73. Mbuku), Ristovski (C), Bernauer, Théophile-Catherine, Pierre-Gabriel – Kačavenda, Rog, Baturina (82. Stojković) – Kulenović, Pjaca (82. Hoxha). Sestavy:

Schmeichel – A. Johnston (46. Ralston), Carter-Vickers, Trusty, Taylor – Bernardo (65. McCowan), McGregor (C), Hatate (65. Engels) – Kühn, Furuhaši (72. Idah), Maeda (72. Forrest). Náhradníci:

Filipović, Nevistić – Torrente, Córdoba, Pavić, Zebić, Baković, Čutuk, Jakirović. Náhradníci:

Sinisalo – Scales, Palma, Valle, Jang Hjon-jun, Nawrocki, Welsh. Žluté karty:

6. Taylor, 38. Maeda, 56. Ralston Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER) Přejít na online reportáž

Bruggy Bruggy : Sporting Lisabon Sporting Lisabon 1:1 (1:1) Góly:

25. Quaresma (vla.) Góly:

3. Catamo Sestavy:

Mignolet – Seys, Ordóñez, Mechele – Skov Olsen, Jashari, Vanaken (C), Onyedika, De Cuyper – Jutglà, Tzolis. Sestavy:

Israel – Quaresma (45. St. Juste), Diomande, Inácio – Catamo, Hjulmand (C), Simões, Quenda – M. Araújo, Trincão – Gyökeres. Náhradníci:

Jackers – Romero, Vetlesen, Vermant, Nilsson, Spileers, Nielsen, Sabbe, Talbi. Náhradníci:

Kovačević, Callai – Reis, Debast, Edwards, Harder, Fresneda, Esgaio, Brito, M. Couto, Arreiol. Žluté karty:

34. Gyökeres Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG) Přejít na online reportáž

Stade Brest Stade Brest : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1:0 (1:0) Góly:

43. Le Cardinal Góly:

Sestavy:

Bizot – E. Fernandes, Le Cardinal, Chardonnet (C), N'Diaye, Haïdara – Del Castillo, Mahdi Camara, Magnetti, Doumbia – Baldé. Sestavy:

Benítez – Karsdorp (46. Ledezma), Flamingo, Boscagli, Dams (46. Veerman) – Sajbárí, Mauro Júnior, Tillman – Bakayoko, L. de Jong (C), Lang. Náhradníci:

Coudert, Jauny – Amavi, Camblan, Lala, Lage, I. Saláh, Sima, Irie. Náhradníci:

Drommel, Schiks – Lozano, Obispo, Oppegård, Pepi, Schouten, Til. Žluté karty:

42. Dams Rozhodčí: María Sánchez (ESP) – Cabañero (ESP), Prieto (ESP) Přejít na online reportáž