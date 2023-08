Konflikt v Kodani. Policie zadržela čtyři desítky sparťanů, klub zjišťuje informace

„Rozbili jsme probíhající rvačku,“ potvrdil pro jiný tamní list Ekstrabladet.

Podle serveru politiken.dk šlo pravděpodobně o domluvený konflikt. Fotografie ukazují, že policie v civilu použila proti několika lidem obušky. Oba tábory na sobě měly kukly a chrániče zubů.

„Aktuálně shromažďujeme faktické informace a jsme v kontaktu s dánskou stranou. Musíme si nejdříve udělat detailní obrázek o tom, co všechno se v Kodani skutečně stalo,“ reagoval na dotaz iDNES.cz Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

08/08/2023, FC København🇩🇰 vs Sparta Praha🇨🇿.

Info KBH: Sparta attacked us outside Sektion 12 with 30-40 good Sparta guys. We were outside with 7 guys. Short intense fight. Police broke us up. BIG respect to Sparta guys pic.twitter.com/2DqbzVAx26