Malmö - Sparta 0:2, vlastní gól i parádní rána Ryneše. Liga mistrů se přiblížila

Sparťanští fotbalisté nadějně vykročili do play off Ligy mistrů. V úvodním utkání závěrečné fáze kvalifikace vyhráli v Malmö 2:0. První gól si po půl hodině dali domácí sami, druhý vstřelil minutu před koncem při velkém tlaku soupeře Ryneš. Odveta se hraje příští týden a Spartě k účasti v prestižní klubové soutěži, v níž nebyla devatenáct let, stačí i porážka o jeden gól.