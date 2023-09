Pro Real se narodil. Bellingham udeřil, pak se rozplýval: Lepší to být nemůže

Nepůsobí v útoku, potichu ze zálohy zastiňuje i kanonýra Josela nebo hračičku Rodryga. Důležité góly má na starosti ten, jenž na dresu nosí číslo legendárního Zinedina Zidana.

„On se pro Real narodil,“ vydechne po zápase pro web UEFA stoper Nacho na adresu svého parťáka. Vždyť ten už poněkolikáté vytrhl španělskému velkoklubu trn z paty. Tentokrát v nastaveném čase, v soutěži, kterou klub ovládl čtrnáctkrát, což je nejvíce ze všech.

„Doufejme, že takové momenty bude předvádět stále,“ dodal s úšklebkem brazilský obránce.

„Nebudu lhát, snad budu střílet góly i ve čtvrtých pátých minutách nastavení. I když, asi by mému srdci prospělo, kdybych skóroval dřív,“ pravil s úlevou Bellingham.

Angličan, který si místo top klubů ze své domoviny v nejsledovanější ligové soutěži světa vybral raději španělského giganta. Ten musel za klenot z Dortmundu zaplatit přes dvě a půl miliardy korun.

Podivný krok? Možná. Nicméně i na jeho statistikách snadno vidíte, že si vybral správně. A že nepůsobí v Premier League? Není vlastně potřeba dlouho domýšlet, ve které krajině se nejvíce proslavili jistý Argentinec a Portugalec.

Antonio Rüdiger z Realu se pokouší o střelu proti Unionu Berlín.

Bellingham je ve Španělsku teprve pár měsíců a už si jej stihl podmanit. Pět ligových mačů, pět branek - většinou klíčových, a jedna asistence.

„Jsem moc vděčný svým spoluhráčům a všem v klubu, kteří odvedli dobrou práci při mém začlenění do týmu. Mě tak zajímá jenom to, abych pokračoval ve stávající formě. V téhle fázi sezony se zatím nic nevyhrává,“ upozornil teprve dvacetiletý záložník.

Zajímavost: Bellingham je po Laurie Cunninghamovi, Stevu McManamanovi, Davidu Beckhamovi, Michaelu Owenovi a Jonathanu Woodgateovi šestým anglickým hráčem, který nastoupil za Real Madrid v evropských pohárech. Všech pět také skórovalo, naposledy v říjnu 2005, kdy se Jonathan Woodgate a David Beckham podíleli na domácí výhře 4:1 nad Rosenborgem.

Po dlouhé době tak statistiky anglických legionářů rozšířil také Bellingham. Když ho pozorujete s míčem, vidíte, jak ho fotbal baví. Zdravě se zlobí, doplňuje útok i obranu, na hřišti je ho plno.

Jude Bellingham otevírá skóre proti Unionu Berlín.

„Příchod sem pro mě znamená mnohem víc, než jsem si kdy vysnil. Od té doby, co koukám na televizi, sleduju Real... no a teď jsem oblékl tenhle dres a vstřelil v něm gól. Paráda,“ rozplýval se.

„Jsem sebevědomý kluk, ale opravdu jsem nemohl doufat, že to může začít tak dobře jako teď, co se týče gólů.“

K tomu poslednímu mu pomohl i český záložník Alex Král, jenž v dresu Unionu odehrál v Madridu celé utkání. Valverdeho střelu totiž nešikovně zablokoval přímo k dorážejícímu Bellinghamovi.

„Má kvalitu. To je velmi důležité. Má také trochu štěstí. Ten gól byl trochu podobný jako v zápase s Getafe, míč se odrazil. Možná je chytřejší, rychlejší než ostatní. Každopádně má kvalitu a to je to, co ho odlišuje,“ ocenil svého svěřence trenér Carlo Ancelloti.

Real tak otevřel skupinovou fázi vítězstvím. Ale nadřel se, na což není zvyklý. Příště ho čeká výlet do Neapole, která zvládla zápas v Braze 2:1. Nepříjemný italský mistr loni došel až do čtvrtfinále.

„Máme skupinu, která vypadá dost komplikovaně. Byl to dobrý zápas, hodně střel na branku, jen jsme museli být hodně pozorní na protiútoky. Celkově jsme s tímto vítězstvím velmi spokojeni,“ uzavřel Nacho.