ONLINE: Man. City - Real Madrid 2:0, hosté nestíhají. Dva góly zařídil Silva

Obě mužstva jsou v semifinále potřetí v řadě. V Lize mistrů mají z devíti vzájemných zápasů vyrovnanou bilanci, jen španělský tým má o gól lepší skóre.

Loni ve stejné fázi byl šťastnější Real, v osmifinále sezony 2019/20 zase City.

„Bude to jako finále. Doufám, že k tomu tak přistoupíme. I když se hraje venku, ve finále se nám docela daří,“ citoval web UEFA brankáře Realu Thibauta Courtoise.

Manchester City ještě stále může získat tři trofeje. V Premier League vede tabulku o čtyři body před Arsenalem. Zkraje června se pak utká s městským rivalem United o Anglický pohár.

„Je to splněný sen, že jsme se dostali až sem. Možná nezískáme žádnou trofej a lidé si řeknou, že nejsme dobrý tým nebo že to je selhání, ale pro mě je to splněný sen,“ prohlásil dvaapadesátiletý španělský trenér City Pep Guardiola.

„Jsme jediné mužstvo v Evropě, které bojuje ve všech soutěžích. Hrát doma před našimi fanoušky v semifinálové odvetě Ligy mistrů o postup do finále je mimořádný úspěch,“ dodal.

City před domácími diváky v Lize mistrů drží od září 2018 neporazitelnost, za tu dobu vyhráli 23 z 25 utkání, což je anglický rekord. Na Etihad Stadium zvítězili v tomto kalendářním roce ve všech 14 soutěžních zápasech.

Real už v aktuálním ročníku ovládl Superpohár UEFA, klubové mistrovství světa a Španělský pohár. Titul v domácí lize ale neobhájil, v neděli ho po čtyřech letech získala Barcelona.

„Mám jasnou představu, kdo ve středu nastoupí. Jsme sebevědomí. Máme silnou lavičku s hráči, kteří umí promluvit do takového typu zápasu. V minulé sezoně nám náhradníci pomohli Ligu mistrů vyhrát,“ řekl trenér Carlo Ancelotti.

Třiašedesátiletý Ital odkoučuje 50. zápas v LM na lavičce španělského celku a celkově 191. v soutěži, čímž překoná rekord legendárního trenéra Aberdeenu a Manchesteru United Alexe Fergusona.

Vítěz semifinálového klání vyzve 10. června v Istanbulu italský Inter, který vyřadil městského rivala AC Milán (2:0 a 1:0).