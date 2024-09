ONLINE: Liga mistrů je zpět. Juventus i Aston Villa ve vedení, pak v akci Real

PSV v uplynulé sezoně v osmifinále nestačilo na Borussii Dortmund, Juventus pro změnu nehrál žádnou pohárovou soutěž, jinak je ale tradičním účastníkem. Taková Aston Villa se třeba v Lize mistrů představí vůbec poprvé. Jak souboj s Young Boys zvládne?

Souboj AC Milán s Liverpoolem je reprízou slavného finále z roku 2005. Anglický klub vede nově trenér Arne Slot a do reprezentační přestávky jeho svěřenci ani jednou neinkasovali. O víkendu nicméně překvapivě padli doma s Nottinghamem (0:1).

Milánští zažívají podstatně horší vstup do sezony, po čtyřech kolech jsou s pěti body až na desáté příčce italské ligy. V pohárech se tak zkusí dostat do formy.

Fotbalisté Realu Madrid slaví zisk poháru v Lize mistrů.

Jedním z největších favoritů na celkový triumf je historicky nejúspěšnější tým celé soutěže – patnáctinásobný vítěz Real Madrid. Nový ročník odstartuje zápasem proti Stuttgartu, který se mimochodem už za dva týdny utká s pražskou Spartou.

Real v létě posílil francouzský útočník Kylian Mbappé, v útočné fázi to ale zatím madridskému celku poněkud vázne a v domácí lize už dvakrát ztratil. Potvrdí, že se mu v Evropě tradičně daří o poznání lépe?

O další trofej v milionářské soutěži bude usilovat také Bayern Mnichov. Ten pro změnu na úvod vyzve Dinamo Záhřeb. Šestým úterním zápasem je střet Lille, přemožitele Slavie, se Sportingem Lisabon.

Ligu mistrů čeká tzv. exkluzivní týden, ve kterém se nebudou hrát jiné pohárové soutěže. Šest zápasů tak bude kromě úterý k vidění také ve středu a ve čtvrtek.

Pro ty, kteří by zapomněli, tak hlavní fáze se letos zúčastní 36 klubů, každý odehraje místo šesti zápasů osm a výsledky se zapíší do jedné společné tabulky. Prvních 8 týmů postoupí přímo, dalších 16 si to rozdá v play off.

Juventus FC Juventus FC : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2:0 (2:0) Góly:

21. Yıldız

27. McKennie Góly:

Sestavy:

Di Gregorio – Kalulu, Gatti (C), Bremer, Cambiaso – Locatelli, McKennie – González, Koopmeiners, Yıldız – Vlahović. Sestavy:

Drommel – Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams – Schouten, Til, Veerman – Bakayoko, de Jong (C), Tillman. Náhradníci:

Perin, Pinsoglio – Cabal, da Silva, Savona, Rouhi, Thuram, Fagioli, Luiz, Weah, Mbangula, Adžić. Náhradníci:

Schiks, Smolennars – Lang, Pepi, dos Santos, Driouech, Babadi, Land, Saibari, Nagalo, Bresser. Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Sánchez (ESP) Přejít na online reportáž

Young Boys Bern Young Boys Bern : Aston Villa Aston Villa 0:2 (0:2) Góly:

Góly:

27. Tielemans

38. Ramsey Sestavy:

von Ballmoos (C) – Athekame, Mo. Camara, Zoukrou, Hadjam – Colley, Niasse, Lauper, Monteiro – Ugrinić, Ganvoula. Sestavy:

E. Martínez – Bogarde, Konsa, P. Torres, Digne – Ramsey, Onana, Tielemans, McGinn (C) – Rogers, Watkins. Náhradníci:

Keller, Marzino – Łakomy, Itten, Imeri, Chaiwa, Elia, Virginius, Conté, Benito, Blum, Males. Náhradníci:

Gauci, Zych – D. Carlos, Barkley, Durán, Buendía, Nedeljković, Maatsen, Bailey, Swinkels, Young. Žluté karty:

33. Niasse Žluté karty:

Rozhodčí: Kabakov (BUL) – Margaritov (BUL), Valkov (BUL) Přejít na online reportáž

Real Madrid Real Madrid : Stuttgart Stuttgart 0:0 (-:-) Rozhodčí: Meler – Ersoy, Uyarcan (všichni Turecko) Přejít na online reportáž

Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 0:0 (-:-) Rozhodčí: J. Martínez – Barbero, M. Martínez (ESP) Přejít na online reportáž