ONLINE: Sparta - Salcburk 3:0, Laci si vychutnal obranu a zvyšuje náskok

Sotva fanoušci na Letné zatleskali podmanivé znělce Champions League a už slavili gól.

Od výkopu uběhlo minuta a devětačtyřicet vteřin, když dobíhající Kairinen z deseti metrů uklízel do sítě odražený míč. Rychlejší gól v letošním ročníku soutěže nepadl.

Gólová akce začala u stopera Panáka, který dostoupil protivníka a na polovině hřiště mu vypíchl míč. Haraslín zasprintoval do otevřené obrany a z levé strany pokutového území tvrdě vypálil. Brankář Blaswich sice míč reflexivně vyrazil, ale jen ke Kairinenovi.

Rychlý úder nezkušené mladíky v sestavě soupeře poznamenal, během dalších dvaceti minut mohli inkasovat klidně dva tři góly. Jen minutu po úvodní brance zachytil Haraslín odvrácený míč, z dobrých třiceti metrů zkusil přehodit gólmana, ale minul. Podobně jako Olatunji, kterého centry z pravé strany zásoboval agilní Preciado. Haraslín měl ještě další dvě dobré pozice, ale bránu už netrefil.

Sparťané využívali slabosti hostů v defenzívě, která se po ztrátách nestačila zformovat. Postupně se zatáhli, někdy až příliš, nechali hrát soupeře, protože i je vystrašily rychlé kontry. Když na polovině hřiště Wiesner při kličce narazil do urostlého Bajcetice, rychlý brejk už spoluhráči zastavit nedokázali, ale gól kvůli ofsajdu neplatil.

Bylo to varování, hosté se nadechli. Zlobili především Nene a Yeo, mrštní útočníci z Mali. Ale oběma chybělo lepší zakončení. Bylo to poznat, že sparťané mají mnohem zkušenější tým. Průměrný věk základní sestavy Salcburku byl 22 let a to ho kazil třiatřicetiletý gólman, jinak by to bylo necelých jedenadvacet let. Sparťanský tým šel do zápasu s průměrným věkem 26,5 roku.

Sparťané byli mazanější, takticky vyzrálejší. Číhali na vhodnou příležitost, která se znenadání naskytla. Panák obranný odkop poslal za obranu, která za sebou nechala Olatunjiho. V ofsajdu nebyl, protože u rohového praporku pozdě vyběhl Mellberg. A nigerijský útočník z ostrého úhlu překonal Blaswiche podruhé.

Ne že by hosté nic neměli, ale z nadějných pozic nedokázali Vindahla ohrozit. A když bránu přece jen trefili, nešlo o nebezpečnou střelu.