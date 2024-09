Barcelona v deseti padla, Raya podržel Arsenal. Feyenoord schytal výprask

Utkání mezi Feyenoordem a Leverkusenem zajímalo i pražskou Spartu, která se s oběma týmy v rámci základní části utká v prosinci, respektive v lednu. Na lavičce vítězného celku zůstal gólman Matěj Kovář, další český reprezentant Patrik Schick zasáhl do hry od 62. minuty.

Bayer šel do vedení na stadionu De Kuip po necelých pěti minutách. Zerrukí přišel na vlastní polovině o míč a Wirtz zpoza vápna otevřel skóre. Alžírský reprezentant mohl svou chybu napravit v deváté minutě, jenže jeho gól kvůli ofsajdu neplatil.

Florian Wirtz z Leverkusenu slaví se spoluhráči gól proti Feyenoordu v Lize mistrů. Trenér Leverkusenu Xabi Alonso během zápasu s Feyenoordem v Lize mistrů, vpravo také obránce Dávid Hancko.

Po půlhodině hry hosté zvýšili poté, co Grimaldo zblízka zužitkoval Frimpongovu přihrávku. Za dalších šest minut nizozemský reprezentant Frimpong odcentroval před branku a Wirtz zakončením z první zasadil domácím další ránu. Jednadvacetiletý tahoun Bayeru se stal prvním Němcem, který při debutu v „milionářské“ soutěži zaznamenal minimálně dvě trefy.

Poločas hrůzy pro Feyenoord, v jehož sestavě nechyběl bývalý sparťan Hancko, završil gólman Wellenreuther, jenž si srazil hlavičku Tapsoby do branky a gól mu byl připsán jako vlastní.

Po změně stran se už nic důležitého neodehrálo. Úřadující němečtí mistři vyhráli venku i čtvrtý soutěžní duel v sezoně. Naopak nizozemský celek, který vede bývalý trenér Sparty Priske, sice utrpěl první porážku v ročníku, nevyhrál však čtvrtý z posledních pěti zápasů.

„Jestli jsem v šoku? Nevím, zdali je to to správné slovo. Především mě zaskočilo, jaké góly jsme inkasovali, to v Lize mistrů není možné. Bayer nás těžce potrestal,“ citoval klubový web Priskeho.

Trenér Feyenoordu Brian Priske během zápasu s Leverkusenem v Lize mistrů.

„Můj tým si vedl hodně dobře. Hráli jsme velmi vyspěle navzdory bouřlivé atmosféře. Dnes se nám povedlo vstřelit nejen góly, ale i dobře bránit, což je v Lize mistrů důležité. Musíme to předvádět i v dalších zápasech,“ uvedl trenér Leverkusenu Xabi Alonso.

Lipsko na madridském stadionu Wanda Metropolitano vedlo už od čtvrté minuty zásluhou Šeška, po necelé půlhodině hry vyrovnal Griezmann. Stejný hráč se pak asistencí v závěru normální hrací doby podílel na vítězné trefě Giméneze na 2:1

Zatímco „Rojiblancos“ se na Letné představí koncem listopadu, Brest na jeho začátku. Francouzský celek proti obhájci rakouského titulu skóroval jako první díky Magnettimu, v nastavení první půle si dal vlastní branku domácí záložník Fernandes. Po změně stran rozhodl o triumfu Brestu 2:1 někdejší slávistický útočník Sima. V závěru byl vyloučen hostující Lavalée.

Barcelona hrála v Monaku v oslabení už od 10. minuty. Gólman Ter Stegen chybně rozehrál a García nedovoleně zastavil Minamina, který by běžel sám na branku. Od rozhodčího okamžitě uviděl červenou kartu. Knížecí klub využil přesilovku v 16. minutě gólem Aklioucheho, za hosty srovnal sedmnáctiletý mistr Evropy se Španělskem Yamal. Po přestávce zařídil domácím plný bodový zisk Ilenikhena. Katalánské mužstvo nenavázalo na úvodních pět výher ve španělské lize.

Fotbalisté Monaka slaví vedení proti Barceloně v Lize mistrů.

V souboji Bergama s Arsenalem měli blíže k výhře domácí, jenže gólman Raya ve druhé půli vychytal penaltu Reteguiho a fantastickým zákrokem zneškodnil i jeho dorážku hlavou.

Benfica rozhodla o výhře 2:1 na půdě Crvene zvezdy Bělehrad v úvodním dějství, kdy se trefili Turci Aktürkoglu a Kökcü. V závěru snížil střídající Milson. Už v prvním poločase musel kvůli zranění střídat hostující Bah, na druhé straně jiný bývalý hráč Slavie Olayinka přišel na hřiště v 71. minutě.

Liga mistrů se od této sezony hraje v novém formátu. Tradičních osm čtyřčlenných skupin nahradila ligová fáze, v níž všech 36 týmů tvoří jednu tabulku. Každé mužstvo odehraje čtyři zápasy doma i venku, dohromady proti osmi různým soupeřům. Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze.

Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Leverkusen Leverkusen 0:4 (0:4) Góly:

Góly:

5. Wirtz

30. Grimaldo

36. Wirtz

45. Wellenreuther (vla.) Sestavy:

Wellenreuther – Lotomba (61. Hadj Moussa), Trauner (72. Mitchell), Beelen, Hancko – Hwang In-pom, Zerrúqí (46. Smal), Q. Timber (C) – Milambo (74. Nadje), S. Giménez, Paixão (61. Ueda). Sestavy:

Hrádecký (C) – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong, Xhaka (81. E. Palacios), Andrich, Grimaldo (81. Belocian) – Terrier (72. A. García), Wirtz (72. Adli) – Boniface (62. Schick). Náhradníci:

Bijlow, Berger – Carranza, Fa. González, Ivanušec, Osman, Zechiël. Náhradníci:

Kovář, Lomb – Arthur, Hofmann, Tella, Mukiele. Žluté karty:

44. Trauner Žluté karty:

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio (ITA) Přejít na online reportáž

Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 1:2 (0:2) Góly:

86. Milson Góly:

9. Aktürkoğlu

29. Kökçü Sestavy:

Glazer – Mimovič (26. Dálcio), Djiga, Spajić, Seol Young-woo – Krunić (82. L. Ilić), Elšnik, Silas – Ivanić (C), Olayinka (71. Milson), Duarte (71. Ndiaye). Sestavy:

Trubin – Bah (37. Kaboré), Otamendi (C), Ant. Silva, Á. Fernández – Di María (88. Beste), Kökçü (88. Barreiro), Florentino, Aktürkoğlu – Rollheiser (56. Aursnes), Pavlidis (88. Amdouni). Náhradníci:

Guteša, Ma. Ilić – Drkusić, Kanga, Leković, Prucjov, Radonjić. Náhradníci:

And. Gomes, Soares – T. Araújo, Ad. Bajrami, Cabral, Schjelderup. Žluté karty:

24. Silas, 90+4. Seol Young-woo Žluté karty:

52. Á. Fernández, 64. Kaboré, 77. Aursnes Rozhodčí: Oliver – Burt, Cook (ENG) Přejít na online reportáž

Stade Brest Stade Brest : Sturm Graz Sturm Graz 2:1 (1:1) Góly:

23. Magnetti

56. Sima Góly:

45+2. E. Fernandes (vla.) Sestavy:

Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi (85. Lage) – Ma. Camara (72. Martin), E. Fernandes, Magnetti (72. Doumbia) – Faivre (63. Del Castillo), Ajorque, Sima (85. Haïdara). Sestavy:

Scherpen – Gazibegović, Aiwu, Wüthrich (10. M. Johnston), Lavalée – Horvat (46. Yalcouyé), Stankovič, Kiteišvili (80. A. Camara) – Böving – Biereth (80. Yardimci), Jatta (60. Zvonarek). Náhradníci:

Coudert, Jauny – Camblan, Le Cardinal, N'Diaye, I. Saláh. Náhradníci:

Chudjakov, Bignetti – Chukwuani, Geyrhofer, Grgić, Karić. Žluté karty:

37. Sima, 64. Ma. Camara, 86. Ajorque Žluté karty:

22. Horvat, 23. M. Johnston, 41. Lavalée, 59. Stankovič, 84. Gazibegović Červené karty:

Červené karty:

89. Lavalée Přejít na online reportáž

Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : Arsenal Arsenal 0:0 (0:0) Sestavy:

Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolašinac – Zappacosta (70. Bellanova), de Roon (C), Éderson, Ruggeri (89. Pašalić) – De Ketelaere (60. Cuadrado), Retegui (70. Zaniolo), Lookman (89. Samardžić). Sestavy:

Raya – White, Saliba, Magalhães, J. Timber (73. Calafiori) – Rice, Partey (58. Jorginho), Havertz – Saka (73. Sterling), Jesus (C) (58. Trossard), Martinelli. Náhradníci:

Patrício, Rossi – Palestra, Del Lungo, Brescianini, V. Vlahović, Kossounou. Náhradníci:

Neto, Porter – Kiwior, Lewis-Skelly, Oulad M'Hand, Nwaneri, Butler-Oyedeji, Gower. Žluté karty:

12. Éderson Žluté karty:

Rozhodčí: C. Turpin – N. Danos, B. Pages (všichni FRA) Přejít na online reportáž

Atlético Madrid Atlético Madrid : RB Lipsko RB Lipsko 2:1 (1:1) Góly:

28. Griezmann

90. J. Giménez Góly:

4. Šeško Sestavy:

Oblak – Llorente, Le Normand, J. Giménez, Mandava, Riquelme (62. Lino) – de Paul (62. Gallagher), Koke (C), Griezmann (90+2. Witsel) – Álvarez (62. Sørloth), Á. Correa (66. Molina). Sestavy:

Gulácsi – Orbán (C), Lukeba, Raum – Henrichs (70. Geertruida), Haidara, Vermeeren (60. Seiwald), Simons (84. Elmas) – Šeško (70. Poulsen), Openda, Nusa (46. Baumgartner). Náhradníci:

Musso, Gomis – Azpilicueta, Lenglet, Galán, Simeone, Serrano. Náhradníci:

Vandevoordt – Bitshiabu, Klostermann, And. Silva, Kampl, Gebel. Žluté karty:

10. Le Normand, 60. de Paul, 60. J. Giménez Žluté karty:

39. Lukeba, 49. Baumgartner, 64. Henrichs, 90+4. Openda Rozhodčí: Kružliak – Pozor, Hancko (vš. SVK) Přejít na online reportáž