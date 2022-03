Reklama na ženský fotbal. Rekordní návštěva, krásné góly a Barcelona v tranzu

Norská reprezentantka z Barcelony měla husí kůži a očí se jí leskly dojetím. Ne snad kvůli tomu, že její Barcelona rozebrala úhlavního rivala a postoupila do semifinále Ligy mistryň. Důvodem nebylo ani to, že Caroline zvolili nejlepší hráčkou utkání: „Ale ti lidé! Bylo jich tolik a neodcházeli. Neskutečné. Bláznivé.“

Dohromady přišlo 91 553 diváků, kapacita barcelonského stánku Camp Nou byla tím pádem vyčerpána.

Odvetné čtvrtfinále Ligy mistryň přepsalo rekord v návštěvnosti, který vydržel přes dvacet let. Finále mistrovství světa 1999 mezi Amerikou a Čínou tehdy v Pasadeně vidělo 90 185 příznivců. Tehdy se nával dal předpokládat. Hrála se totiž vrcholná bitva šampionátu, Američanky byly doma a celá země ženský fotbal všemožně podporuje a oceňuje. Víceméně ho má na úrovni mužského, vždyť fotbalistky si nedávno vybojovaly stejné finanční odměny jako mají mužští reprezentanti.

Ale teď? „Nemám slov. Tohle bylo naprosto kouzelné. Když zápas skončil, fanoušci vůbec nechtěli jít domů,“ žasla Alexia Putellasová, kapitánka Barcelony, v rozhovoru pro uefa.com.

Barcelonská kapitánka Alexia Putellasová nejdřív pomohla porazit Real Madrid gólem a pak postup se spoluhráčkami náležitě oslavila.

Nejvyšší návštěva na klubový ženský fotbal zatím byla před třemi lety, kdy na hit španělské ligy mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid dorazilo přes šedesát tisíc lidí. Ve středu se dalších třicet tisíc přidalo.

„Budeme si to pamatovat do konce našich životů,“ pravil vítězný trenér Jonatan Giráldez po parádním ženském El Clásiku.

Fotbalistky Realu prohrály doma 1:3, ovšem odvetu zdramatizovaly. Těsně po přestávce, po fantastickém obloučku z dálky, byly jediný gól od srovnání celkového skóre. Pak však zaúřadovaly barcelonské kleště a narvaný stadion, který se nehodlal zbytečně nervovat. Bum, bum, bum, bum – za necelých dvacet minut skončily čtyři střely za brankářkou Méline Gérardovou a bylo hotovo.

Ikonický stadion Camp Nou se vlněl nadšením už dávno před výkopem. Trumpetisti vyhrávali katalánské songy a lidé v modročervené kombinaci se valili do ochozů. Všech devadesát tisíc lístků se prodalo během tří dní!

Kateřina Svitková, první česká profesionálka v Anglii, pak na svůj twitterový účet naťukala vyznání: „Jde jen o to, aby konečně společnost přijala ženský fotbal, jaký je, a těžila z toho. Je jasné, že to nebude tak rychlé jak mužský fotbal, tak silové, ale to není žádný ženský sport v porovnání s mužským. Co je jisté, bude to fotbal, který obsahuje vášeň, lásku, srdce, plno gólů. Všechny fotbalistky dělají úplně stejné věci jako mužští kolegové, a proto si zaslouží stejný respekt a podporu.“

Nejen v Česku však ženský fotbal zůstává v hlubokém stínu. První ligu hraje osm družstev a průměrná návštěva se vejde zhruba do dvou stovek lidí. Na poslední derby mezi Spartou a Slavií, což jsou dlouhodobě naprosto dominantní kluby, spočítali pořadatelé 380 fanoušků.

Česká reprezentace, kterou vede někdejší úspěšný stoper Karel Rada, se zatím nikdy neprokousala na finálový turnaj.

Ani kvalifikace o mistrovství světa 2023 se nevyvíjí optimisticky, neboť Češky mají ze čtyř zápasů pět bodů a ve skupině jsou daleko za Islandem a Nizozemskem. Každopádně středeční show v Barceloně může být vodítko, jak přehlížený sport zvednout.

Jak napsala střelkyně Svitková z West Hamu i na Instagram: „Pevně věřím, že tohle je další důkaz, že ženský fotbal má velký potenciál a rozhodně může bavit lidi stejně jako mužský.“ Pokud se tedy na ženský fotbal nebudete dívat s despektem a předsudky.

Mimochodem, do semifinále Ligy mistryň postoupila také Paříž, jejíž branku hájí Barbora Votíková. V odvetě proti Bayernu Mnichov, kterou sledovalo téměř třicet tisíc lidí, dostala česká gólmanka dva góly, v prodloužení však zařídila remízu 2:2 a postup její švýcarská spoluhráčka Ramona Bachmannová.

A ještě jedna Češka bude v akci: důrazná útočnice Andrea Stašková z Juventusu zkusí večer vyřadit Lyon.

Abychom nezapomněli, finále Ligy mistryň se koná 21. května v Turíně.