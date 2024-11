Albánie - Česko 0:0, dvě břevna v první půli, hosté pak přišli o Součka s Chorým

Kapitán týmu i klíčový útočník dostali v Tiraně druhou žlutou kartu v rámci letošní Ligy národů. Hlavně ta pro Chorého byla v 55. minutě naprosto zbytečná – zákrok na útočné polovině dlouho po odehrání balonu, který dost možná plynul i z frustrace.

Útočníkovi Slavie, který před měsícem domácí duel s Albánií na Letné dvěma góly rozhodl, se odveta na půdě soupeře nepovedla. Domácí se mu důsledně věnovali a v soubojích mu nedarovali takřka žádný prostor.

I tak měli Češi v Tiraně hlavně v úvodu nebezpečné možnosti, jenže na svižnou půlhodinku ve zbytku duelu nenavázali. I proto ta remíza.

„Byli bychom rádi za tři body, měli jsme využít šancí, do nichž jsme se dostali v prvním poločase, Jemelka s Červem trefili břevno. Ale musím kluky za výkon pochválit, nedostávali jsme se do podčíslení, soupeř čekal na naši chybu, ale my žádnou velkou neudělali. Náročné utkání,“ hodnotil trenér Ivan Hašek.

Po pěti zápasech Ligy národů vede česká reprezentace tabulku s osmi body těsně před Gruzií a právě Albánií. Čtvrtá je před posledním kolem Ukrajina. Vítěz postupuje rovnou do skupiny A, druhý v pořadí bude hrát play off o postup.

1. Česko 5 2 2 1 7:7 8 2. Gruzie 5 2 1 2 6:4 7 3. Albánie 5 2 1 2 3:4 7 4. Ukrajina 5 1 2 2 6:7 5

Hrál se slušný první poločas.

Češi měli navrch v úvodní třiceti minutách, načež do přestávky převzali iniciativu spíš domácí. Druhé dějství bylo celkově vyrovnanější, ale také z obou stran urputnější, soubojovější. Fotbalových akcí málo.

Hned po změně stran sice zahrozil aktivní Černý, jehož prudkou ránu z kraje velkého vápna Strakosha se štěstím vyrazil mimo dosah dobíhajícího Chorého. Vzruch před albánskou bránu pak přinesli i střídající Hložek s Klimentem a největší šanci druhé půle měl kapitán Souček, který se dostal za domácí obranu, jenže po Jemelkově pasu přímo netrefil letící míč.

Na druhé straně obětavý Červ zablokoval dvě nebezpečné rány soupeřů. Kovář si zase poradil se střelou útočníka Tuciho, jednoho ze dvou sparťanů v albánské sestavě, který se po rohovém kopu rychle zorientoval a pálil z úhlu.

Češi zejména v první půli splnili, co si před výkopem předsevzali. Trenér Hašek i kapitán Souček varovali před bouřlivou kulisou: „Hlavně nepodlehnout!“

Loni v říjnu totiž národní tým na stejném stadionu vybouchl. V nenávistné kulise Češi v evropské kvalifikaci rychle inkasoval, záhy přišel o vyloučeného Chytila a nakonec prohrál 0:3.

I tentokrát náruživí albánští fanoušci nahlas pískali, když před výkopem zněla česká hymna. Pak procítěně odzpívali tu vlastní a těšili se na domácí nápor, jenž se nedostavil.

Byli to hosté, kteří do utkání vstoupili sebevědomě a na výši. Češi v bílých dresech hráli trpělivě, rozvážně kombinovali a čekali na to, zda Albánci vystoupí z hlubokého bloku.

Nevystoupili a možná překvapivě se dlouho pouze bránili.

Inkasovat mohli po necelé čtvrthodině. Coufal rozehrál roh, před kterým se dostal do roztržky s místním podavačem míčů, a stoper Jemelka, který při absencích v defenzivě nastoupil v reprezentaci po roce a půl, trefil zblízka hlavou břevno. Akce pokračovala, Češi se pokusili vrátit balon zpátky do šestnáctky, domácí ho odvrátili jen k Červovi a ten z dvaceti metrů pálil do břevna znovu.

Hosté se chytali za hlavy.

Mimochodem, Červovu prudkou ránu nejspíš konečky prstů vyškrábl na horní tyč i brankář Strakosha, ale žádný z rozhodčích jemnou teč nezaznamenal. To když Souček na půlce loktem zboural útočníka Tuciho, švýcarský sudí Schärer ihned táhl žlutou a českého kapitána vykartoval na úterní utkání proti Gruzii.

Mohlo být i hůř, protože Souček se během chvíle připletl do dvou ošemetných soubojů. Nejdřív jednoho z domácích zasáhl vysokou nohou do hlavy, vzápětí dalšího přistrčil na půlce.

„On i Tomáš Chorý nám budou hodně chybět. Suk je kapitán a lídr, typologicky podobného hráče neseženete,“ krčil rameny Hašek.

Albáncům trvalo, než se do zápasu herně dostali.

I fanoušci zkoprněli, když viděli, jak Češi dobrou půlhodinu bez větších potíží kombinují. Domácí ani nepresovali a nechávali soupeře hrát. Stadion ožil, jakmile Bořil na půlce zaváhal, balon mu odskočil a rozběhnutý Asani se dostal před něj, nadějnou domácí akci však zastavil křižující Holeš.

Neúspěchem skončila i akce Bajramiho, který sice na levé straně snadno obešel Coufala, ale pak se Součkem nechal vytlačit mimo hřiště.

Po slabším rozjezdu Albánci zabrali, konečně si vyměnili víc než dvě přihrávky za sebou, podrželi balon a k prvnímu zákroku donutili i brankáře Kováře. Ten měl takřka celý první poločas ve vlastní šestnáctce pohodu. Kromě rozehrávky nemusel řešit takřka nic, ale hlavička Laciho na začátku nastaveného času ho vystrašila.

Drobný záložník Sparty se ve vápně natlačil před Jemelku a po jemném centru obránce Balliua z pravé strany balon nebezpečně namířil k bližší tyči. Kovář byl pozorný a tým podržel. Totéž pak zvládl i zkraje druhé půle, kterou s přibývajícími minutami ovládala stále větší nervozita.

Domácí fanoušci celý zápas vhazovali na hřiště či do jeho blízkosti nejrůznější předměty. Coufala před rozehrávkou rohového kopu dokonce zasáhli do ruky, což řešil rozhodčí v diskusi s kapitány obou týmů. V závěru sudí dokonce udělil i červenou kartu, za protesty na české lavičce ji viděl vedoucí mužstva Michal Černý.