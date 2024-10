Česko - Albánie 2:0, nejlepší výkon fotbalistů pod Haškem, oba góly Chorý

Gól už po dvou minutách, pak solidní hra. A když se soupeř nadechoval, po hodině hry druhý úder.

Fotbalisté odehráli asi nejlepší zápas pod trenérem Ivanem Haškem. Byl plný energie, chuti, pohybu. K nadšenému výkonu jim pomohl parádní vstup do utkání.

Už po dvou minutách se pohotovou dorážkou předvedl Chorý. Centr Provoda z první napálil Černý, ale trefil jen obránce. A na odražený míč nejrychleji zareagoval slávistický útočník.

České národní mužstvo potvrdilo, že se mu doma daří. Z posledních dvaceti zápasů prohrálo jen v červnu 2022 s Portugalskem 0:4 v nejvyšší úrovni Ligy národů. A po tehdejším sestupu se mezi elitu snaží nyní vrátit. A má dobře nakročeno.

Po polovině zápasů má šest bodů jako Gruzie, další protivníci Albánie a Ukrajina mají o tři body méně. V pondělí se představí v Polsku proti Ukrajině, v listopadu pak doma s Gruzií a v Albánii.

Právě na zářijový debakl v Tbilisi dávají Češi zapomenut. Po vydřeném minulém vítězství nad Ukrajinou (3:2) měli zápas s Albánií pod kontrolou.

Pro soupeře byli domácí nepříjemní, neustále na protivníky s míčem dotírali, nenechali je hrát, vyhráli snad každý souboj. Než se soupeř rozkoukal, prohrával.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Albánci si nevěděli rady, ještě s obtížemi se dokázali ubránit, ale dopředu se hodně dlouho nedostali. Energický trenér Sylvinho se u postranní čáry divoce gestikuloval a málem skočil do hřiště, jak chtěl hráčům pomoci. V závěru půle dostal žlutou kartu.

To jeho protějšek Hašek rovněž neposeděl, ale celý poločas prostál v klidu s rukama založenýma na hrudi. V pohodě přijal i neproměněnou tutovku v závěru půle, kdy Chorý z malého vápna bránu překopl.

Hosté se sice většinu prvního poločasu bránili, ale postupně se z velkého sevření vymanili a dokonce zahrozili. Po dvaceti minutách Bajrami z pravé strany pálil na zadní tyč a pak rukama od sebe ukazoval, jak míč o pár centimetrů bránu minul.

Ve 36. minutě Laci, který je na Letné doma, dostal míč na střed, naznačil, napřáhl a pak podél obránců přihrál Asslanimu, jenž už by byl sám před Kovářem. Ale do přihrávky dal sparťanský záložník příliš velkou razanci. A tři tisícovky albánských fanoušků na tribunách vydechly zklamáním. Převahu v hledišti však mají Češi, návštěvě pomohlo, že dorazila spousta dětí a mládeže.

Druhý poločas začal náporem hostů, po dvou rozích se sice Češi vydali do protiútoku, ale Černý ho pokazil a hosté bleskově otočili hru. Asani se z pravé strany řídil sám na Kováře. Mohl přihrát, ale zakončil vysoko nad. Pak se dlouho držel za hlavu. A za chvíli litoval ještě víc. V 63. minutě poslal do vápna prudký centr Coufal a jak míč letěl, dopředu bylo vidět, jak se Chorý chystá zakončit hlavou. Dostal spoustu prostoru, stopeři od něj byli hodně daleko a statný hroťák trknul do míče.

Albánci se nevzdali, do hry šel i druhý sparťan v jejich dresu Tuci. Na hrotu bojoval proti klubovému spoluhráči Vitíkovi, dostal se i do zakončení, ale Kovář jeho střelu chytil. Český gólman se zaskvěl parádním zákrokem především v 76. minutě proti ráně Asllaniho.

V otevřeném závěru měli blíž ke gólu opět domácí, především střídající Hložek byl aktivní, ale dvakrát střílel nad.