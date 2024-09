Ukrajinský trenér Rebrov: Mezi týmy není velký rozdíl. Děkoval i za český azyl

„Pokud jde o náš zápas s Albánií, bylo to něco podobného jako utkání Česka v Gruzii. Tohle je prostě reprezentační úroveň, scházejí se tu ti nejlepší hráči. Jestliže jsme vedli, ale náskok neudrželi, znamená to, že ty týmy jsou prostě vyrovnané. Zítra to bude stejné. Jsem přesvědčen, že zápas nemá favorita,“ řekl Rebrov.

„Mezi ukrajinským a českým týmem není velký rozdíl. Bude to úplně jiný zápas než s Albánií. Česká reprezentace je agresivnější, hraje doma, takže určitě vyrukuje útočněji. Sledovali jsme jejich zápasy. Musíme reagovat na zápas s Albánií a předvést lepší výkon,“ doplnil bývalý reprezentační ofenzivní univerzál.

Český tým sledoval na Euru, kde svěřenci trenéra Ivana Haška nepostoupili ze skupiny. „Líbí se mi ten herní styl, protože Češi hrají velmi agresivně. Jak jsem viděl na Euru, je jedno, kdo nastoupí v základní sestavě. Mají více hráčů na jeden post, ale styl jejich hry se nemění. Je těžké někoho vyzdvihnout, spíš bych řekl, že jsou silní týmově. Musíme se ale hlavně zamyslet sami nad sebou a ukázat jiný přístup a chuť hrát než v sobotu,“ uvedl Rebrov.

Ukrajinci se kvůli utkání s Albánií na Letné celý sraz připravovali v Praze, kde našli azyl i před rokem v zápase evropské kvalifikace se Severní Makedonií.

Ukrajinský kouč Serhij Rebrov vede trénink v Praze.

„Pamatuji si, jak jsme tu trénovali vloni, všechno nám vyhovovalo. Jsme moc vděční, měli jsme všechny potřebné podmínky. Trénujeme na velmi pěkných hřištích, pokud jde o mě, vše je perfektní. Je nám jasné, že teď nemůžeme hrát pro naše domácí fanoušky. Hrajeme pro Ukrajince, kteří odešli do zahraničí. Sníme o návratu na Ukrajinu,“ řekl Rebrov.

V sobotu zápas s Albánií sledovala téměř vyprodaná Letné, v hledišti se sešlo 15 500 diváků. „Bohužel takovou podporu teď na českém stadionu mít nemůžeme, když hrajeme venkovní zápas. Jsme velmi vděční České republice, že nám dala příležitost hrát domácí zápas v Praze. Jsem vděčný České republice za podporu Ukrajině, za její postoj k válce. Cítíme se tu jako doma,“ dodal Rebrov.