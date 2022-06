ONLINE: Portugalsko - Česko 2:0 po půli, fotbalisté dostali dva góly za pět minut

Po dvou domácích zápasech se národní mužstvo představilo venku a především se jen bránilo.

Přitom paradoxně ještě za bezbrankového stavu mělo dvě nadějné možnosti, ale následně z první šance soupeře inkasovalo.

Portugalský kapitán Cristiano Ronaldo sice neskóroval, ale zaplněné Estadio José Alvalade v Lisabonu náramně bavil. A vlastně jeho paráda, když na hranici vápna fintou obelstil Součka, byla na začátku první branky po půlhodině hry.

Souček sice následně míč ještě odkopl, ale pak propadla levá strana. Havel zbytečně vystoupil k postranní čáře na pomoc Matějů a otevřel tak prostor do vápna. Hložek se nechytil s Cancelem, který od Bernarda Silvy dostal přihrávku do volného prostoru a z ostrého úhlu propálil Staňka.

Druhý gól padl vzápětí po podobné akci, když za Matějů zaběhl středopolař Guedes a křižnou ranou poslal míč na druhou tyč. Staňkovi nepomohlo, že se roztáhl jako gólman v házené.

Byly to první dvě střely domácích na bránu. Pod mohutnou ocelovou konstrukcí střechy stadionu Sportingu Lisabon soupeře uspávali trpělivou kombinací. A když se jim naskytla možnost, vypálili nejkratší cestou k bráně.

Hosty fotbal bavit nemohl. Posouvali se tam, kudy létal míč, sami hráli bez něj. Když ho získali, neudrželi ho. Nechali se hluboko zatlačit. Přesto z občasných výpadů málem udeřili. To když po přetaženém centru Coufala levý wingback Havel vrátil hlavou míč na střed vápna, ale Sadílek ze 14 metrů bránu překopl.

Ještě blíž byl Kuchta, hrdina nedělního utkání proti Španělsku těžil z dobré práce Lingra. Ten udržel míč proti Cancelovi i Pepému, dal míč za obránce, jenže Kuchta pálil zblízka jen do brankáře Dioga Costy, který dostal přednost před veteránem Rui Patriciem.

Ve svém pátém startu za reprezentaci nečekal, že bude čelit smršti střel. Nečelil, přesto české útoky byly nebezpečné, bylo jich však málo.

Hráli především domácí. Když míč dostal Ronaldo, publikum bouřlivě reagovalo. Bernardo Silva kličkoval, Pepé byl vzadu jako zeď, mrštný Guedes trápil obránce a Neves s Carvalhem vládli středu pole.

Ale dlouho to bylo 0:0, trenér Fernando Santos už nervózně přešlapoval před lavičkou u postranní čáry a mračil se, když jeho tým pustil do šance Kuchtu.

Brzy ho však uklidnil Cancelo a po něm Guedes.

Tabulka skupiny A2 Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 2 1 1 0 5:1 4 2. Česko 2 1 1 0 4:3 4 3. Španělsko 2 0 2 0 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 2 1:6 0

Ze čtyřčlenné skupiny postoupí vítěz do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Portugalci ovládli úvodní ročník soutěže (nyní se hraje třetí), zato český tým hraje elitní úroveň poprvé.

Češi na Estádio José Alvalade hrají po osmnácti letech, tenkrát v základní skupině Eura v sestavě složené z náhradníků porazili Německo 2:1. Tentokrát však na soupeře neměli.