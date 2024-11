Ukrajina si v Lize národů zajistila play off o postup, Gyökeres dal čtyři góly

Fotbalisté Ukrajiny si výhrou 2:1 v Albánii zajistili konečnou druhou příčku ve skupině B1 Ligy národů za českou reprezentací a zahrají si play off o postup. Viktor Gyökeres vstřelil čtyři góly při vítězství Švédska nad Ázerbájdžánem 6:0 a s devíti góly se posunul do čela tabulky střelců. Slovensko uzavřelo ligu C těsnou výhrou 1:0 nad Estonskem.