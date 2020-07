Liga ztrácí regulérnost, myslí si příbramský boss Starka. Opava a Karviná rozhodnutí respektují

Praha Fotbalové kluby si na ligovém grémiu odhlasovaly dohrání skupiny o záchranu nejvyšší fotbalové soutěže. Pokud půjde vše podle plánu, pád o patro níž potká pouze jeden tým. Plánovaná baráž byla zrušena, počet účastníků by se od příští sezony měl rozrůst na osmnáct. Zatímco zástupci Opavy a Karviné verdikt kvitují, v Příbrami panuje nespokojenost.

„Co na to říct. Rozhodnutí LFA podle mě není v pořádku, liga ztratila regulérnost. Ale těžko s tím můžeme něco udělat. Chtěli jsme, aby se soutěž předčasně ukončila, nikdo nespadl a z druhé nejvyšší soutěže postoupily dva nejlepší týmy,“ uvedl pro Lidovky.cz prezident klubu Jaroslav Starka.

Středočeši se dvě kola před koncem krčí na dně tabulky. Patnáctá Opava je na tom lépe pouze díky skóre, čtrnáctá Karviná má o dva body více. Příští čtvrtek vyzve Příbram Teplice a o tři dny později právě Slezany, z čehož není klubový boss Starka vůbec nadšený: „Zápas v Karviné je pro nás velkou nepříjemností. Hráči se tam moc netěší. Nechtějí se vystavovat riziku, přeci jen mají doma rodiny s dětmi.“

Situace se ještě může změnit. Pokud by se skupina o záchranu nedohrála, z elitní soutěže by nesestoupil nikdo. O patro výše by za účelem zachování sudého počtu účastníků poskočili jen fotbalisté Pardubic a Brna, pražská Dukla by ostrouhala.

Naopak v Opavě vyvolalo rozhodnutí LFA spokojenost. „Považuji ho za férové, všichni mají stejné podmínky. Zrušení baráže je pro nás dobrou zprávou. Druhá liga skončila už čtrnáctého července, její zástupci by tedy měli více času na přípravu. Kdežto my bychom ještě museli dohrávat skupinu o záchranu,“ prohlásil ředitel klubu Jaroslav Rovňan.



Předposlední tým tabulky ve zbývajícím průběhu skupiny o záchranu čekají souboje s Olomoucí a Teplicemi. Tedy se dvěma soupeři, kterým už o nic nejde, mohou tak nastoupit v hodně improvizované sestavě. Rovňan ale nehodlá nad čímkoliv zbytečně spekulovat: „Rozhodne se až na hřišti. Fanouškům mohu slíbit, že do obou utkání půjdeme naplno.“

Na základě nařízení hygieniků se sportovních akcí v Moravskoslezském kraji smí účastnit maximálně 500 osob, rozprostřených do pěti stavebně oddělených sektorů. Zpřísněná opatření se budou týkat utkání Opavy s Olomoucí a Karviné proti Příbrami. „Zatím nemáme představu, jak to přesně bude probíhat. Jednotlivé kroky ještě budeme řešit s LFA,“ říká tiskový mluvčí karvinského klubu Adam Januszek.

Členové karvinského klubu tento týden absolvovali plošné kontrolní testy, které neodhalily ani jeden pozitivní případ. Hráči se tak už v pátek vrátili do normálního tréninkového procesu a odstartovali přípravu na utkání se Zlínem.

V případě bezproblémového průběhu se liga dohraje příští neděli. Kluby rovněž odhlasovaly, že příští ročník odstartuje o víkendu 22. a 23. srpna. „Máme velké obavy, že by mohlo docházet zase k nějakému uvalování karantén. Tak abychom měli teoretickou možnost nějaké termíny v příštím ročníku najít,“ uvedl předseda LFA Dušan Svoboda.