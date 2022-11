Poštval sis proti sobě celou Argentinu. Boxer to schytává za kritiku Messiho

V jednom rohu mexický bijec Saúl Canelo Álvarez s tituly z mnoha vah.

V tom druhém maličký střízlík Lionel Messi, podle mnohých nejlepší fotbalista všech dob.

Asi by nešlo zrovna o vyrovnaný souboj, byť by si to právě Álvarez nejspíš přál. Po zápase s Mexikem na světovém šampionátu v Kataru, který Argentina vyhrála 2:0 hlavně díky Messimu, se totiž do sedminásobného držitele Zlatého míče pustil.

Mexický boxer na Twitteru uvedl, že Messi po zápase s mexickým dresem utíral špinavou podlahu argentinské šatny.

Podle něj šlo o neuctivý přístup argentinské hvězdy vůči celému jeho národu.

„Viděli jste Messiho, jak naším dresem čistí podlahu? Radši požádej Boha, abys na mě nenarazil. Stejně jako já respektuju Argentinu, ty bys měl respektovat Mexiko,“ uvedl boxer.

Co přesně se ale stalo?

Argentinská desítka měla za sebou důležitý a vyhraný zápas s Mexikem.

🚨 Messi swapped shirt with a Mexico player after the game and then in the dressing room he was seen kicking the Mexican jersey he got from a mexican player. #mexico #messi #WorldCup2022 pic.twitter.com/EPc3TKhSxk — m11rtinelli 🇧🇷 (@m11rtinelli) November 27, 2022

Messi ho celý režíroval, jeden gól dal, na druhý přihrál. Když pak přišel do šatny, hodil mexický dres, který si předtím vyměnil, na zem. Pak si sedl a když si zouval pravou kopačku – zjevně bez úmyslu – nohou dres po podlaze lehce postrčil.

Skutečně nic hrozného.

Zvlášť, pokud tušíte, jak to ve fotbalové šatně funguje.

Zpocené a špinavé dresy se tam válí na podlaze, šlape se po nich, stojí se na nich poté, co hráč přijde ze sprchy. Všechny se pak seberou a nahází do pračky.

I proto se hvězdného Argentince okamžitě začali zastávat fotbalisté ze všech stran.

„Pane Canelo, nevytvářejte problémy tam, kde nejsou. Očividně vůbec nerozumíte fotbalu a nechápete, co se v šatně děje. Dresy jsou po zápase vždycky na podlaze, protože jsou zpocené. Leo si pak akorát sundával kopačku, tak ho lehce odsunul,“ napsal mu Kun Agüero, dlouholetý argentinský reprezentant a Messiho kamarád.

A pokračoval: „Zasloužil jste si nenávist celé Argentiny. Říct něco proti Messimu je jako říct něco proti Maradonovi. Hrál jste si s ohněm.“

Podobně mluvil třeba i kamarád z Barcelony Cesc Fábregas, který řekl, že takhle zpocené dresy po každém zápase na podlaze čekají na to, než se vyperou.

No a Messiho se nakonec zastal i kapitán mexické reprezentace Andrés Guardado, který si právě dres s Argentincem vyměnil.

„Vím, jaký Messi je. V každém týmu je normální, že váš dres i dres soupeře, který jste si vyměnili, leží na zemi. Pak se vypere a vezmete si ho. Canelo vůbec neví, jak to ve fotbalové šatně funguje, přijde mi to hloupé. Byl to můj dres, který jsem si s Leem vyměnil,“ uvedl Guardado pro TyC Sports.

Guardado dokonce před lety vyfotil v útrobách stadionu svého syna s Messim, když ještě Argentinec hrál za Barcelonu a Mexičan za Real Betis.

Mexico Captain Andrés Guardado on Canelo's statements on Messi : “I know the person Messi is. It seems nonsense to me what is being talked about ” [ Via : @TyCSports ] pic.twitter.com/rFLseVJmr1 — BarcaMessi (@BarcaMessi__) November 30, 2022

Kdyby to všechno bylo málo, s reakcí přispěchal i legendární boxer Mike Tyson - velký Messiho fanoušek. „Někdo, kdo se jmenuje Canelo, prý vyhrožoval Leovi. Asi se budu muset vrátit do ringu,“ řekl.

A Messi?

Ten se celé situaci musel snad jenom smát.

V pondělí v klidu trénoval a připravoval se na další výzvy, které ho čekají. Ví, že ho na světovém šampionátu v Kataru čeká daleko důležitější mise – nejprve ve středu večer porazit Polsko a postoupit ze skupiny a pak celé mistrovství vyhrát.