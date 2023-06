Messi odchází mimo Evropu. Bude hrát na Floridě v klubu Beckhama

Šestnáct let v prvním týmu Barcelony, dva roky v Paris St. Germain. Na závěr kariéry Spojené státy americké, jak si to Messi tak trochu plánoval. Ale myslel si, že na to dojde později než v jeho pětatřiceti.

Informaci o Messiho přestupu jako první přinesl španělský novinář Guillem Balague, autor Messiho autobiografie. Následně ji přinesla i světová média.

„Odmítne finančně lepší nabídku od saúdskoarabského al-Hilálu. Smlouva s Interem Miami zahrnuje i spolupráci s adidasem a applem,“ píše britský server BBC.

„V Evropě chtěl zůstat ještě další sezonu, ale žádnou uspokojivou nabídku neobdržel.“

Lionel Messi narozen: 24. června 1987 Kariéra: Grandoli (1992-1995), Newell’s Old Boys (1995-2000), akademie Barcelony (2000 až 2005), Barcelona (2005 až 2021), Paris St. Germain (2021 až 2023)- Úspěchy

Mistr světa 2022

Zlatý míč: 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021

Liga mistrů: 2006, 2009, 2011, 2015

Španělská liga: 10x mistr

Francouzská liga: 2x mistr Bilance

Barcelona: 800 zápasů, 672 gólů

Paris St. Germain: 75 zápasů, 32 gólů

Ráda by ho zpátky měla Barcelona, ale ta na něj nemá.

Messiho otec a zároveň agent Jorge se tento týden sešel s předsedou Joanem Laportou. Jenže všechno ztroskotalo na omezeních, která katalánskému klubu stanoví finanční fair play. Barcelona je astronomicky zadlužena.

Po Messim toužil al-Hilál, který podle některých zpráv nabízel plat v přepočtu 8,5 miliardy korun ročně, což je úplně mimo dimenze. V tamní lize by soutěžil s Cristianem Ronaldem, svým věčným rivalem, či Karimem Benzemou, který tam z Realu přestoupil v minulých dnech.

Ale radši dává přednost životu ve Spojených státech a pohodové tamní lize zvané Major League Soccer.

V Miami už vlastní dům, který v současnosti pronajímá.

Messi je sedminásobným vítězem Zlatého míče. Cena se dává nejlepšímu fotbalistovi planety vždy za uplynulý rok. Naposled ji získal za rok 2021.

A jelikož se o loňském držiteli rozhodlo ještě před listopadovým mistrovstvím světa v Kataru, je takřka jisté, že Messi ji získá poosmé. Na světovém šampionátu svými góly a výkony dovedl Argentinu k titulu mistrů světa. To byla poslední meta, na kterou ve fotbale dosud nedosáhl.