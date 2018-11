VIDEO: Lístky na Real? Najednou jsem měl plno kamarádů, vzpomíná sparťanský střelec Sionko

PRAHA Fotbalové Spartě přihrál osud do cesty Real Madrid hned třikrát. Zatímco v 60. letech doma vyhráli 2:1 a v 80. letech 3:2, v roce 2001 na Letné padli 2:3. Přesto se na tento do středy poslední duel královského klubu v Česku hezky vzpomíná. Sparta předvedla srdnatý výkon a sahala po senzační remíze.

Labantův aut Madridští odvracejí pouze před šestnáctku, kde jej Sionko napálí tak razantně, že pumelice proklouzne Casillasovi za záda. Rozparáděný střelec peláší k tribuně, před níž udělá kotoul, chumel spoluhráčů se přibíhá radovat s ním. Sparta v­ 72. ­minutě proti Realu Madrid vyrovnává na 2:2!



O pouhé dvě minuty později se však sparťanskou defenzivou prožene bleskurychlý Carlos, jeho střelu brankář Čech ještě vyrazí, na Morientesovu dorážku však už nestačí. Real potřetí v zápase vede a výsledkem 3:2 i utkání končí. V domácích hráčích se za neutichajícího potlesku zaplněné Letné mísí pocity hrdosti nad předvedeným výkonem s lítostí, že nedosáhli aspoň na bod.

Sestřih utkání Sparta - Real Madrid z roku 2001:



O některé se pokoušejí slzy, většina z nich se snaží získat dres některé z mnoha hvězd soupeře. „Já si ho vyměnil s Robertem Carlosem,“ vzpomíná po téměř sedmnácti letech Libor Sionko. „Přitom jsme si pogratulovali, ale jinak nebyl čas si něco říkat.“

Tehdy na podzim 2001 se nejslavnější fotbalový klub světa představil u nás zatím naposled. Ve středu večer si tento zážitek dopřejí i v Plzni.

Takový zápas je velkou událostí nejen pro klub, ale sleduje ho celá republika. „Kolem utkání bylo velké haló. Každý ho chtěl vidět. Lístky, co jsme měli od klubu k dispozici, nám nestačily. Ozývali se mi i ­lidi, s nimiž jsem třeba pět let nemluvil. Až jsem se divil, kolik mám najednou kamarádů,“ usmívá se bývalý záložník a ­jedna z opor mužstva kouče Jaroslava Hřebíka.

Ten pod vlivem nastupujících trendů Spartě ordinoval náročný styl s vysokým presinkem a dodržováním taktických bloků, na což většina soupeřů nebyla zvyklá. A­ odvážná strategie fungovala i­ v­ Lize mistrů. Proto Pražané proti Zidanovi, Figovi, Raúlovi nebo Carlosovi hráli do posledních sekund o překvapivou remízu.

„Real odehrál slušný zápas, ale nebyl to jeho nejlepší výkon, proto je trochu škoda, že jsme na ten bod nedosáhli. Naopak my jsme zahráli nadstandardně, předvedli jsme výkon na hranici svých možností. Neměli jsme se za co stydět,“ vybavuje si Sionko.