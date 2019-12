Liverpool atakuje rekord Premier League, vyhrál čtrnáctý z patnácti zápasů sezony

LIVERPOOL/PRAHA Pro fanoušky fotbalového Liverpoolu není příliš příjemnějších chvil než vítězství nad městským rivalem. Zvlášť když je takhle dominantní. Jednoznačné. Výjimečné. Rekordní!

Vždyť Liverpool odsunul po domácí výhře 5:2 souseda do sestupového pásma, zatímco sám pokračuje v úchvatné jízdě aktuálním ligovým ročníkem.



Patnáctý zápas, čtrnáctá výhra.

I bez Salaha a Firmina, kteří odpočívali mezi náhradníky, zvládl zápas s přehledem. S Evertonem neprohrál už osmnáctkrát v řadě.

„Potřebovali jsme čerstvé síly a já chtěl prokázat klukům z širšího kádru trochu respektu. Udělal jsem pět změn, na šest jsem neměl odvahu. Ale kluci to zvládli bravurně, bylo to prostě cool,“ usmíval se Klopp do televizní kamery. Od ucha k uchu, jak to umí jen on.

I pro něj osobně bylo středeční vítězství mimořádné. Sté v Premier League!

„Mám trochu pocit, že mi každá z těch výher zachránila krk. Od našeho prvního finále v Lize mistrů si nemůžeme dovolit zaváhání, remízu či snad dokonce porážku,“ líčil Klopp.

V klubové historii na kulaté jubileum žádný jiný trenér nedosáhl rychleji než on, král Jürgen. Stačilo mu 159 zápasů. V historii Premier League to dokázal rychleji pouze José Mourinho, který potřeboval pouze 142 utkání.

A ještě na jeden klubový unikát Klopp ve středu dosáhl: sérii bez ligové porážky s Liverpoolem natáhl na rekordních dvaatřicet duelů.

Když aktuální lídr tabulky 3. ledna letošního roku prohrál s Manchesterem City naposledy, jeho sedmibodový náskok na čele se tehdy ztenčil na čtyři. A během jara pak bledě modří červené v bláznivých dostizích o první místo předstihli.

Nejdelší série bez porážky v Premier League 1. Arsenal 49 zápasů (2003 až 2004) 2. Chelsea 40 zápasů (2004 až 2005) 3. Liverpool 32 zápasů (2019) 4. Arsenal 30 zápasů (2001 až 2002) a Manchester City 30 zápasů (2017 až 2018)

Tentokrát pro Liverpool všechno vypadá mnohem lépe.

Nejen proto, že jeho náskok je na začátku prosince mnohem výraznější - před druhým Leicesterem vede o osm bodů - a že třetí Manchester City, který měl být opět hlavním konkurentem v boji o titul, až nečekaně často ztrácí.

Liverpool válí v parádní formě. Vyspěl. Je nesmírně silný ve všech řadách a čerstvá zkušenost s triumfem z posledního ročníku Ligy mistrů ho posunula o úroveň výš.

Jeho zápasy mají zběsilé tempo, soupeři nestíhají, nestačí smrtícím protiútokům. Viděli jste parádní góly, které Liverpoolští nasázeli rozklíženému Evertonu?

Skvostnou průnikovou přihrávku Maného před první trefou Origiho? Arnoldovu kolmici před druhým gólem Shaqiriho? Nebo zpracování před třetí brankou a bleskurychlý brejk před tou čtvrtou? Pátý a uklidňující gól přidal v závěru střídající Wijnaldum.

„Všechny byly naprosto neuvěřitelné, krásné!“ rozplýval se Klopp. „Hrajeme senzační fotbal.“

Díky kterému po třiceti letech kráčí k domácímu titulu.