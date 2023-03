Klopp neměl slov, ten Hag zuřil. Nechápu to, nepřijatelné, omlouval se za debakl

United prožili tuze nepříjemné déja vu. V minulé sezoně od letitého rivala dostali dvakrát tvrdě naloženo, výsledky 0:4 a především domácí 0:5 byly trapasem.

Na jednu stranu však vzhledem k rozpoložení v obou klubech nebyly až tak překvapivé. Zato nyní?

Prvotřídní šok a senzace. Další živoucí důkaz, že v anglické Premier League se může stát naprosto cokoli.

„Nemám slov. Velkolepý zápas. Vynikající,“ soukal ze sebe po dominantním vítězství liverpoolský trenér Jürgen Klopp. „Vždyť jsme špičkovým fotbalem porazili tým hrající ve skvělé formě.“

V tom spočívá rozdíl proti minulosti – Manchester přijel na Anfield v naprosté pohodě. Z předchozích 22 zápasů prohrál jediný, ve finále Ligového poháru získal první trofej pod ten Hagem, následně postoupil do čtvrtfinále FA Cupu. Zato Liverpool se v předešlých měsících trápil a až v půlce února se začal zvedat, byť v mezičase kousal porážku 2:5 od Realu Madrid v Lize mistrů.

„Ten výsledek je samozřejmě úkaz, ale došli jsme k němu nadstandardním výkonem a to si z duelu odneseme,“ pochvaloval si Klopp. „Už jsme si zase podobní a je důležité, aby takový pocit začali mít i ostatní. Jsme tady a žijeme!“

Jeho svěřenci předvedli v North-West derby, souboji severu proti západu, dechberoucí koncert. Fanoušci drze žádali hráče o šest gólů, pak o sedm. Mohamed Salah – mimochodem se 129 brankami nově nejlepší kanonýr Liverpoolu v éře Premier League – a jeho parťáci jim přání splnili.

„Nechápu, co se dělo. Je to nejhorší výkon v sezoně,“ komentoval potupnou sedmičku trenér ten Hag. „Nemám pro to vysvětlení, bylo to neprofesionální, nedisciplinované, individualistické.“

United přitom měli duel téměř celý první poločas poměrně pod kontrolou, jenže pak jim nabourala soudržnost úvodní trefa Codyho Gakpa. Ten se krátce po změně stran prosadil znovu, před ním jásal také Darwin Núněz. V 50. minutě Liverpool najednou vedl 3:0 a hra hostí se zcela rozsypala.

„Nevím, bylo to opravdu zlé. V takových chvílích musíte držet pohromadě jako tým, ale to se nedělo. To si nesmíme dovolit, musíme bojovat jeden za druhého... Jsem opravdu naštvaný a zklamaný,“ pokračoval ten Hag.

Holohlavý trenér při své premiérově sezoně na lavičce Manchesteru United tým objektivně pozvedl, vždyť má reálnou šanci ještě na dvě trofeje (FA Cup, Evropská liga). V Premier League teoreticky mohl promluvit do souboje o titul, na vedoucí Arsenal však ztrácí už čtrnáct bodů a vypadá to spíš na umístění zajišťující postup do Champions League.

Ten Hag sbíral komplimenty, nyní nicméně dostal nechtěnou šanci předvést, jak se svými fotbalisty svede zareagovat na podobné rány.

„Udělali jsme velký pokrok, ale tady vidíte, co se stane, když neudržíte potřebnou úroveň,“ líčil, co sdělil v kabině hráčům. „Řekl jsem tam, že to bylo nepřijatelné. Zároveň je to také jen jeden zápas. Z tohoto dna se odrazíme a ukážeme, že jsme silní,“ dodal.