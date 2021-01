Liverpool se trápí v lize, teď vypadl z poháru. Nebojte se o nás, držíme pohromadě, vzkázal kouč

Nevyšlo to. Úřadující mistři Premier League v gólové přestřelce nestačili na Manchester United a cesta Liverpoolu v FA Cupu končí. „Není to to, co jsme si přáli, takže jsme frustrovaní. Dali jsme dva góly, což je v pohodě, ale inkasovali jsme třikrát,“ přiznal Jurgen Klopp, trenér poražených.

United v Anglickém poháru přestříleli Liverpool, Vydra přispěl k postupu Burnley Trápí se Liverpool, nebo je naopak United ve formě? Aktuální mistr ztrácí v ligové tabulce na Rudé ďábly šest bodů a tváří v tvář rivalovi neuspěl ani v anglickém poháru. „U prvního gólu zcela chyběla jakákoliv obrana. Takové věci by se stávat neměly. Příliš mnoho hráčů se vracelo,“ zlobil se po utkání kouč hostí. A nebylo to jen o jednom gólu, chyb prý padlo víc. „U všech gólů byly nějaké chyby. Pokud tady chcete vyhrát, musíte být v absolutní formě a to my nebyli,“ uvědomil si. Liverpool momentálně prochází krizí, v lize nevyhrál od 19. prosince, kdy udělil Crystal Palace debakl v podobě výhry 7:0. Od té doby si připsal několik remíz a proher. Za posledních pět ligových zápasů navíc vstřelil jediný gól. Proti United zvládli vstřelit góly dva, další tři ale inkasovali. „Když se dostanete do situace, která se vám nelíbí, podniknete kroky, abyste se z ní dostali. V posledních letech jsme všechno napravili a udělali několik chyb. Nebojte se o nás, jako tým držíme spolu a společně to také vyřešíme,“ vzkázal Klopp zaskočeným fanouškům. Hlavním cílem Liverpoolu je nyní vrátit mužstvo zpátky na vítěznou vlnu, a podle Kloppa tomu nic nebrání. „Soustředíme se hlavně na přítomnost a pokusíme se zase vyhrávat fotbalové zápasy. Proti United jsem neviděl žádné problémy se sebedůvěrou.“