‚Lokty vymýtí rasismus ze hřiště’. Baleův úder do obličeje Kúdely jako oslavovaná odveta

Praha/Cardiff Už před odletem do Cardiffu bylo jasné, že na Čechy ve Walesu nečeká zrovna přátelské prostředí. Ještě aby ano, když poslední návštěva z Prahy na britských ostrovech vzbudila obrovský rozruch. A v kontextu dění rozporuplného utkání Evropské ligy mezi Rangers a Slavií se pokračovalo i nadále.

Ne že by se to nedalo čekat, vždyť bezprostředně po duelu národního týmu s Belgií se řešil právě především případ Kúdela. Tentokrát ani tolik nešlo o to, co lídr české defenzivy pošeptal do ucha Glenu Kamarovi, jako o jeho bezpečí.



To, že se vedení českého fotbalu na poslední chvíli dohodlo s pražskou Slavií, která byla nejprve proti odletu své opory do Walesu, bylo už dílčí výhrou. O to více se dalo očekávat, že Velšané budou chtít rezonující téma rasismu ještě přikrmovat, aby na výběr trenéra Šilhavého vytvořili tlak. Kúdela se však své role v základní sestavě zhostil podle očekávání s poklidem a se soupeři sváděl férové souboje.

Tedy až do poslední desetiminutovky. V 85. minutě se totiž při hlavičkování po českém stoperovi ohnal loktem hvězdný Gareth Bale. A nebyl to ledajaký úder „omylem“. Minimálně šlo o dost podezřelý zákrok, po němž musel slávistický obránce vystřídat. Na Kúdelově tváři totiž Bale, který moc dobře věděl o tom, koho má za zády, způsobil krvavý šrám.



Zvláštní náhodu ještě podpořil výrok komentátora televizní stanice Sky Sports. „Určitá část fotbalového prostředí se nebude zlobit, že dostal do obličeje,“ uvedl při opakovaném záběru a odkazoval tak na aféru „Kúdela a rasismus“. Ač bylo jeho vyjádření nepochopitelné a absolutně neprofesionální, měl pravdu. Nebyl totiž jediný, jemuž se Baleův zákrok, po němž sudí Hategan ani nezapískal, natož aby udělil kartu, zamlouval.



Na sociálních sítích se to doslova hemžilo oslavnými příspěvky. Například stránka Outsiders sdílela video ošklivého zákroku s komentářem: „Gareth Bale trefil do obličeje toho hráče, který rasisticky urazil Glena Kamaru.“ To by ještě nebylo tak kruté, kdyby za předchozí větou nenásledovalo slovíčko „respekt“.



A přidávali se další a další. Stejné video zveřejnil i účet Football Tweet, jenž má zhruba půl milionu sledujících. Jejich komentář byl opět kontroverzní: „Lokty vymýtí rasismus ze hřiště.“ S ještě razantnějším postojem se vytasila stránka Sport Bible, kterou sleduje milion a půl uživatelů. „Každému se to líbí,“ stálo na fotce přiložené k videu.

Kromě hromady jiných hrůzostrašných příspěvků na sociálních sítích, které odkazují na „hrdinu Balea“, jenž potrestal hříšníka Kúdelu, se ostrovanům „povedl“ ještě jeden majstrštyk - z českého trenéra Jaroslava Šilhavého udělali (ne)vědomky Franca. V televizní grafice totiž při jeho představení ukázali jmenovku Franco Šilhavý, což také zavání úmyslem. V podobných situacích je totiž běžnou praxí, že se kontroluje písmenko po písmenku. Takovýto překlep proto bije do očí.



Jen zbývá doufat, že zkomolení jména českého lodivoda nemá nic společného se španělským diktátorem Franciscem Francem. S podobným přirovnáním totiž přišla ve vtipu řada českých fanoušků na sociálních sítích, především pak s odkazem na známého vtipálka pod pseudonymem „Neobjektivní novinář“, který právě koláž trenéra Šilhavého a Franka zveřejnil.

Vzhledem ke všem uplynulým událostem, a především k předvedenému výkonu české reprezentace jak proti Belgii, tak po většinu utkání s Walesem, je obrovská škoda, že z britských ostrovů nakonec odjíždí národní výprava bez bodu. O alespoň ten jeden jediný ji připravil rovněž Gareth Bale, který parádně naservíroval míč na hlavu svého spoluhráče Daniela Jamese. Kéž by ho Britové a celý svět oslavovali za tento fotbalový um, namísto jeho podlého zákroku loktem.