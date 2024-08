Pikantní los pro Spartu: potká Priskeho i Schicka, má City, Inter, Stuttgart i Brest

Dvakrát do Německa - do Leverkusenu a do Stuttgartu, také na Manchester City a také na Feyenoord Rotterdam, který vede jejich nedávný kouč Brian Priske. Sparťanští fotbalisté znají soupeře v základní fázi Ligy mistrů. Doma je čekají Inter Milán, Atlético Madrid, Salcburk a Brest. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku.