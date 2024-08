Po Kryvbasu hrozí Plzni skotští Hearts. Boleslavi pohárový los přál

Středočeši by po postupu přes izraelskou Beer Ševu narazili na lepšího z dvojice Paksi (Maďarsko) – Mornar (Černá Hora). Baník, před kterým ale ve třetím předkole stojí favorizovaná Kodaň, se může utkat buď s Kilmarnockem (Skotsko), nebo Tromsö (Norsko).

Soupeři českých klubů Plzeň

Když postoupí přes Kryvbas, utká se o Evropskou ligu s Heart of Midlothian. Když s Kryvbasem vypadne, utká se o Konferenční ligu s Betisem. Baník Ostrava

Když postoupí přes Kodaň, utká se o Konferenční ligu s Kilmarnockem, nebo Tromsö. Mladá Boleslav

Když postoupí přes Beer Ševu, utká se o Konferenční ligu s Paksi, nebo Mornarem.

Soupeře pro závěrečné předkolo Evropské i Konferenční ligy, pohárové soutěže číslo dvě a tři, určil českým týmům v pondělí odpoledne los ve švýcarském Nyonu.

Úvodní duely jsou na programu 22. srpna a odvety o týden později. Plzeň, Boleslav i Baník by pak případný dvojzápas načaly doma.

Heart of Midlothian, klub ze skotského Edinburgu a soupeř Plzně, v Česku v minulosti proslavili Michal Pospíšil, Rudolf Skácel, Roman Bednář či Zdeněk Zlámal, kteří v týmu úspěšně působili. Mihnul se tam také Luděk Stracený, ale odehrál jen dva zápasy.

Současný kádr je složený převážně z ostrovních fotbalistů a trenérem je bývalý skotský reprezentant Steven Naismith, jenž teprve před dvěma lety ukončil aktivní kariéru.

Hearts jsou třetím týmem posledního ročníku skotské ligy, kde skončili tradičně za kluby z Glasgow, Celtikem a Rangers. V obou domácích pohárech, které se ve Skotsku hrají, postoupili do semifinále.

Možný problém pro Plzeň by nastal v případě, že do čtvrtého předkola přes Kryvbas nepostoupí a propadne se do Konferenční ligy. Tam totiž číhá španělský favorit Real Betis.

Na první pohled nejpříznivější byl los k Mladé Boleslavi, která by v případě postupu přes Beer Ševu hrála buď s maďarským vicemistrem Paksi, nebo druhým týmem černohorské ligy Mornarem. Ten je v pohárech poprvé v historii a v aktuální sezoně už vyřadil gruzínské Dinamo Tbilisi i srbské Radnički 1923.