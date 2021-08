Slavia i Sparta znají své soupeře. Sešívaní si mohou dát repete s Rumuny, Letenské vyhlíží ukrajinský velkoklub

Pondělní los určil dvojice pro závěrečné předkolo, do kterého se však oba pražské týmy musí nejprve probojovat.

Los Ligy mistrů termíny 17. a 18. srpna, odvety 24. a 25. srpna mistrovská část

Salcburk - Bröndby Kodaň

Kluž/Bern - Ferencváros/SLAVIA

Malmö/Rangers - Olympiacos/Ludogorec

CZ Bělehrad/Tiraspol - Dinamo Záhřeb/Legia Varšava nemistrovská část

Monaco/SPARTA - Genk/Šachtar Doněck

Spartak Moskva/Benfica - Eindhoven/Midtjylland

Duely 3. předkola rozehrají tento týden, Sparta proti Monaku nastoupí v úterý, Slavia na Ferencvárosi o den později. Odvety se hrají v úterý 10. srpna.

Slavia je v mistrovské a jednodušší části kvalifikace Champions League. Sparta má těžší protivníky v nemistrovské části, což je dopředu dané.

A to se také odrazilo na pondělním losu, slávisté měli navíc štěstí, že ji poslal proti zřejmě papírově nejsnazší dvojici. Hrozila jim totiž Crvena zvezda Bělehrad nebo Šerif Tiraspol, Bröndby Kodaň, či lepší z dvojice Malmö - Rangers.

Narazit znovu na skotské Rangers, to jistě nikdo ze slávistů po jarních zkušenostech z osmifinále Evropské ligy nechtěl...



Jistě si vzpomínáte na události, které tehdejší postup červenobílých doprovázely: tvrdá až zákeřná hra, vážné zranění brankáře Koláře i incident mezi Kúdelou a Kamarou, jenž vyústil v desetizápasový flastr za rasismus.

Potrestaný Kúdela si většinu odpykal během Eura a v play off by případně mohl zasáhnout do odvety.

Ale pozor, Slavia na Rangers může narazit v play off Evropské lize, pokud oba kluby v třetích předkolech neuspějí.

Pro Slavii jsou Kluž, případně Bern přijatelní protivníci.

Když se slávisté podruhé v historii probojovali do Ligy mistrů, v play off se utkali právě s Kluží. Bylo to před dvěma lety, oba zápasy - v Rumunsku i v Praze – vyhráli 1:0.

Kluž v posledních letech v Rumunsku marně hledá konkurenci, od roku 2018 sebrala všechny čtyři tituly.

Letos už klub s lokomotivou ve znaku prošli přes dvě předkola, vyřadili jak bosenský tým Banja Luka, tak Lincolm Red Imps z Gibraltaru. A teď je čekají Young Boys Bern.

Švýcarský šampion zatím Slavii v předkolech evropských pohárů míjel. Loni vypadl s Midtjyllandem, který následně českého mistra vyřadil.

Bern hrál v Champions League naposledy v roce 2019, kdy dokonce v zápase základní skupiny slavně porazil i Juventus. Od té doby byl dvakrát v Evropské lize, kde se loni probojoval až do osmifinále.

Letos si ve druhém předkole Ligy mistrů poradil se Slovanem Bratislava. Své domácí zápasy hraje na stadionu, kde je položen umělý trávník.

Sparta věděla, že má jen dvě možnosti. Buď Šachtar - Genk, nebo Benfica Lisabon - Spartak Moskva. Vyšla první varianta.

Šachtar v minulé sezoně poprvé po pěti letech nezískal ukrajinský titul. Kvůli válce na východě země hraje domácí zápasy na Olympijském stadionu v Kyjevě, stále však patří mezi největší a nejbohatší kluby regionu. V týmu působí řada ukrajinských reprezentantů a tradičně početná brazilská enkláva.

Šachtar je pravidelným účastníkem Champions League, od roku 2010 v základní fázi chyběl jen jednou. V minulém ročníku dvakrát porazil Real Madrid, ale pak v obou zápasech podlehl Mönchengladbachu 0:6 a 0:4. A právě kvůli horším vzájemným duelům s německým týmem nepostoupil do osmifinále.

Genk je belgickým vicemistrem, v domácí soutěži loni zaostal pouze za Bruggami a k tomu vyhrál pohár. Minulou sezonu v evropských pohárech chyběl, předtím byl v Lize mistrů a v konkurenci Salcburku, Neapole a Liverpoolu získal jediný bod. V týmu je i bývalý plzeňský záložník Patrik Hrošovský.

Mimochodem, pokud se Sparta do play off neprokouše, bude mít jistou účast ve skupině Evropské ligy. To Slavia by po případném nezdaru s Ferencvárosem na základě nastavených pravidel musela o soutěž č. 2 ještě bojovat.