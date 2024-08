Spartě v boji o Ligu mistrů hrozí Malmö, či PAOK. Slavia může potkat i Mourinha

Kdo má co jisté Sparta má zatím jistotu účasti v Konferenční lize. Pokud nezvládne dvojutkání s FCSB, propadne se do závěrečného play off Evropské ligy a vyzve rakouský LASK Linec. Pokud ale rumunského soupeře vyřadí, nejméně podzim v Evropské lize ji už nikdo nevezne. Slavia měla už před vstupem do kvalifikace díky výši klubového koeficientu, který nahnala v posledních sezonách, jistotu účasti minimálně v Evropské lize. V předkolech tak může jen získat.