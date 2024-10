Musíme hrát jako nikdy. Být jako jeden muž, prohlásil Haraslín před City

Pro všechny spoluhráče nechal vyrobit speciální edici chráničů s motivem Ligy mistrů. „Jsem rád, že mužů být v tomhle mužstvu. Udělal jsem to pro kluky, protože mi jsou hodně blízcí stejně jako klub. Sparta pro mě hodně znamená. Ode mě je to maličkost a památka na to, čeho jsme dosáhli,“ líčil fotbalista Lukáš Haraslín.