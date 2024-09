Liberecký útočník Letenay zhubl sedm kilo a konečně ukázal vlohy střelce

Letenay přišel pod Ještěd v lednu letošního roku, to ještě Slovan trénoval Luboš Kozel. Liberecké skauty předtím blonďatý fotbalista zaujal podzimními výkony v dresu slovenského Púchova, kde v 15 zápasech nasázel 15 gólů.

Úctyhodný výkon! To bylo ovšem ve druhé slovenské lize, čekal ho přechod do první české. „Je to změna, budu si muset zvykat hlavně na intenzitu a možná i na agresivitu české ligy, ale věřím, že to díky trenérům i spoluhráčům můžu zvládnout,“ říkal při svém příchodu na sever Čech.

V kariéře musel překonat i těžké chvíle, při přechodu mezi dospělé utrpěl těžké zranění a dva a půl roku prakticky nehrál. Dokázal se z toho však dostat a nakonec si říct o angažmá v Liberci.

V novém prostředí se rozjížděl pomalu, znovu ho zbrzdilo zranění. Na jaře tak nakonec naskočil jen do tří zápasů.

V létě odešel z Liberce nejlepší loňský střelec týmu Luka Kulenovič a zkušený útočník Michael Rabušic se zranil. Klub od Nisy žádnou náhradu na hrot nepřivedl a Letenayovi se tak otevřela nadějnější cesta do sestavy.

V podzimní části aktuální sezony zatím zasáhl do sedmi utkání, vždy jako střídající hráč. Svými výkony však liberecké fanoušky dlouho nepřesvědčoval, pravidelně schytával kritiku na sociálních sítích.

Liberecký trenér Radoslav Kováč

„Chce to čas, na tréninku se jeví výborně, musíme být trpěliví,“ opakoval trenér Radoslav Kováč po domácích zápasech. Ve čtvrtém ligovém kole v Teplicích dal Letenay svůj premiérový gól v české lize. V domácím zápase s Bohemians 22. září přidal další trefu, ta však nebyla uznaná kvůli spornému ofsajdu. Až teď na Dukle mladý slovenský útočník naplno ukázal, jaký potenciál se v něm skrývá.

Na hřiště přišel po přestávce a dvěma góly v rozmezí pěti minut zápas otočil na 2:1 – v prvním případě dorazil do sítě míč po střele Enemeho, ve druhém nechytatelně hlavičkoval po centru stejného hráče. Podílel se i na čtvrté brance Liberce v nastavení, kdy se z jeho nepovedené střely stala přihrávka Višinskému.

„Měl jsem se tlačit do šancí a dát gól. Hlavně jsem to chtěl více rozběhat a nabudit kluky. To si myslím, že se mi trochu podařilo. Byl to dobrý pocit, otočit zápas za pár minut. Útočník je vždy o číslech a já jsem rád, že to tam padlo,“ popsal svou roli střídajícího hráče. „Góly mi hlavně pomůžou z hlediska sebevědomí. Vím, že doposud to ne vždy bylo ideální.“

Radoslav Kováč věří, že se z Letenaye stane útočník, který bude střílet góly pravidelně. „Když jsme přišli k týmu, měl o sedm kilo víc, než má teď,“ naznačil liberecký trenér, že Letenay musel zamakat i na fyzičce. „Na tréninku velmi dobře pracuje, má perfektní zakončení levou i pravou nohou, opravdu skvělé. Jen potřeboval čas, přišel z druhé slovenské ligy, a dnes už má tři góly a mohl jich mít klidně i pět. Řekl si jasně o to, aby dostával víc příležitostí,“ dodal Kováč.

Letenayovy góly na Dukle pomohly Liberci k výhře, kterou nutně potřeboval. Klub ze severu Čech buduje nový tým a po velkých letních změnách se potřeboval udržet v kontaktu s první šestkou, na kterou teď ztrácí dva body. „Jsme velmi mladé mužstvo, ale trenéři s námi mají trpělivost. Je jen otázka času, než to odšpuntujeme naplno,“ míní nový liberecký střelec.