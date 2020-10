Maďaři po 63 letech porazili venku Bulhary. Fanoušci vynáší trenéra do nebes

Maďarsko dokázalo v kvalifikaci na mistrovství Evropy porazit Bulhary 3:1 a je krůček od postupu na turnaj, který spoluhostí.

Fotbalisté Maďarska se s Bulharskem utkali venku v Sofii. I přes opatrný začátek to byli právě oni, kdo po rohu v 17. minutě otevřít skóre utkání. První vstřelená branka jim vlila krev do žil. Bulhaři ale chytře využívali jednotlivých chyb soupeře a dostávali se do velkých šancí. Jenže to nestačilo.

Reprezentační výběr Maďarska nakonec vyhrál 3:1. Bulharsko porazil poprvé po 45 letech a po dlouhých 63 letech nad nimi vyhrál na venkovním hřišti. Výhra nabudila zejména maďarské fanoušky, kteří v ní ani nevěřili. Začali tak do nebes vynášet trenéra Marca Rossiho.

“Když Marco Rossi odcházel po katastrofických výkonech z Honvédu a někdo mi tehdy řekl, že se vrátí, aby nás dovedl k titulu mistra ligy a pak dostal Maďarsko na dosah mistrovství Evropy, vysmál bych se vám do tváře. Jaký to chlap!” chválil ho jeden z fanoušků na twitteru.

Sám kouč ale s výkony svého výběru spokojený nebyl. “Tým nehrál tak, jako v předchozích zápasech. Byl na ně kladen větší tlak, což vedlo k více individuálním chybám,” přiznal. “Je to poprvé, co jsem se stal trenérem, že jsme dosáhli dobrého výsledku se slabým výkonem.“

Maďaři v každém případě postupují dál. 12. listopadu se utkají o postup na mistrovství Evropy. Soupeřem jim bude výběr Islandu.