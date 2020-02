Majitel Beckham vstupuje na scénu. Inter Miami čeká po dlouhém vyjednávání premiéra v MLS

O licenci pro vstup do MLS usiloval Beckham šest let, během nich byl zapleten do sporů o stadion. Nakonec se mu povedlo vybudovat nový stadion pro 18.000 diváků ve Fort Lauderdale.

„Byla to opravdu dlouhá cesta, zažil jsem i chvíle, kdy jsem si myslel, že už se ten projekt neuskuteční. Vždycky jsem ale miloval výzvy a jsem šťastný, že tu teď stojíme. Chtěl jsem, aby moje děti mohly říkat, že můj táta postavil fotbalový klub,“ řekl Beckham při příležitosti zahájení 25.sezóny MLS v New Yorku.

Beckham v americké fotbalové lize strávil pět let v dresu Los Angeles Galaxy, v posledních dvou sezonách svého působení pomohl kalifornskému týmu získat titul. Za uvedení klubu do MLS vděčí hlavně kontaktům s americkým filantropem Jorgem Masem. Ten mu během vyjednávání pomohl se znalostí místního prostředí, které umožnilo diskusi s místními úřady.

„Jorge byl pro nás nejdůležitější postavou při založení klubu. Nepocházím z Miami, nikde po úřadech se mi náš klub nepovedlo protlačit,“ vděčí Masovi za hodně rodák z Londýna.

Thank you to @InterMiamiCF's @Jorge__Mas & David Beckham, @FCDallas' Clark Hunt, @MLS4theLou's @BetzKindle and @LAFC's Larry Berg for joining us today to kick off @MLS' 25th season. pic.twitter.com/2I5eFka2wZ