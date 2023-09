O uplácení jsem nevěděl. Majitel fotbalového Vyšehradu u soudu ukázal na Rogoze

Slavoj Vyšehrad je jedinou právnickou osobou obžalovanou v rozsáhlé kauze fotbalové korupce okolo Romana Berbra, bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR). Státní zástupce obžaloval kromě klubu, Berbra a Rogoze dalších 19 lidí z fotbalového prostředí. Čtyřem obžalovaným už soud v září potvrdil podmíněné a peněžité tresty, na kterých se po přiznání viny dohodli se státním zástupcem.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy. V kauze hrají podle žalobce roli také sázky.

Berbr díky svému dominantnímu postavení ve FAČR ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků Rogoze a vybraní sudí, delegáti, hráč či funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, uvádí obžaloba.

Berbrovou motivací bylo podle obžaloby upevnění moci a Rogoze vedla snaha o postup Vyšehradu do druhé ligy, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů. Berbrovi hrozí za vůdčí postavení v organizované zločinecké skupině až 12 let vězení. Vinu odmítá.

Klíma, který je majitelem Vyšehradu zhruba od roku 2000, vypověděl, že Rogoze najal jako sportovního ředitele na doporučení několika lidí. Rogoz prý měl za sebou řadu pozic, uměl sehnat kvalitní hráče a Klíma byl rád, že se mu uleví, protože měl v klubu hodně práce i s mládeží.

O Rogozovi prý slyšel, že má výbušnější povahu. Měsíčně mu Klíma platil kolem 60 000 korun, když byl klub ve třetí lize, po postupu do druhé ligy to bylo měsíčně až kolem 85 000 až 90 000 korun. Rogoz měl na starosti vše kolem hráčů a zápasů.

Klub byl za korupci potrestán přesunem do pražského přeboru. Kvůli celé kauze přišel o sponzory i o hráče. Kolem roku 2020 měl rozpočet několik milionů korun. „Teď jsou to spíš statisíce. Je to nesrovnatelné,“ řekl Klíma.

S Rogozem se rozešel po vypuknutí kauzy. „Dnes nemáme žádné kontakty. Nevzpomínám si, kdy jsem ho viděl naposledy, ale občas se mi o něm zdá,“ poznamenal.

Obžalovaný Roman Rogoz v budově Okresního plzeňského soudu. Vypovídat by měl v kauze fotbalové korupce kolem Romana Berbra.

Berbr i tentokrát jako jediný z obžalovaných přišel k soudu, přestože už dříve požádal, aby se jednání mohlo konat i v jeho nepřítomnosti. Na dotaz jeho obhájce Klíma řekl, že nezaznamenal, že by Berbr nějak prosazoval Vyšehrad. Nezaznamenal ani to, že by ve fotbale působila organizovaná skupina zaměřená na ovlivňování výsledků.

Činnost organizované skupiny je přitom nejzávažnější částí obžaloby. „S Jaroslavem se znám 20 let, respektuji ho, měli jsme vždy korektní vztah. On byl vždy především zaměřený na trénování a na mládež,“ uvedl ke Klímově výpovědi Berbr.