Mami, snídal Messi v mekáči? Fenomenální kanonýr v Česku zase zářil

Praha Fotbalový svět se neustále pře, zda je nejlepším hráčem současnosti Lionel Messi, nebo Cristiano Ronaldo. Na českém území se už představili oba. Zatímco Portugalec Ronaldo se v roce 2004 coby devatenáctiletý mladík v dresu Manchesteru United proti Spartě (0:0) na hřišti mihl jen na pár minut, jeho argentinský konkurent předvedl své umění v plné kráse.

V listopadu 2011 se v Edenu proti Plzni (0:4) trefil třikrát a předevčírem na tomtéž stadionu se Slavií (1:2) rovněž skóroval a stál také u zrodu rozhodující branky.

Statistiky Lionela Messiho proti Slavii: Střel celkem: 5 – z toho 3 na bránu, 1 mimo a 1 zblokovaná Gólů: 1 Žlutých karet: 0 Doteků s míčem: 78 Držení míče: 5,2 % Úspěšnost přihrávek: 83 % (40/8), z toho 4 klíčové Úspěšných driblinků: 10 Zdroj: www.whoscored.com

Právě Messiho fanoušci probírali už několik dní před samotným očekávaným duelem s věhlasnou Barcelonou. Cestou na stadion pak už byl tématem číslo jedna. I malý kluk v autobuse debatoval s mámou, jestli argentinský kanonýr snídal v hotelu Four Seasons, kde katalánský velkoklub pobýval, nebo si zašel na jídlo do mekáče.

V samotném zápase to byl typický Messi. Spoustu času to vypadalo, že se na hřišti jen toulal, on přitom stále sledoval, kde je míč i kam by si mohl v případě rozjetí akce naběhnout, jaký má manévrovací prostor.

„Všichni sice říkají, že je to chodec, což je sice pravda, ale když dostane balon, je k nezastavení a může si z nás udělat kuželky,“ líčil po utkání slávistický obránce Jan Bořil.

Své umění a platnost pětinásobný držitel Zlatého míče předvedl už ve třetí minutě, když se vložil do Ševčíkovy přihrávky, vyměnil si míč s Arthurem a přízemní střelou k tyči poslal hosty do vedení. Slavia se stala 33. mužstvem, jemuž Messi vstřelil v Lize mistrů gól, čímž vyrovnal počiny Raúla a Ronalda.

Také se jako první hráč v dějinách soutěže trefil v 15 ročnících za sebou. „Vždycky, když měl balon, smrdělo to gólem. Co on všechno dokáže vytvořit, je neuvěřitelné,“ říkal obdivně o kapitánu Barcelony jeho slávistický protějšek Tomáš Souček.



Od Messiho vzešel i druhý gól. V 57. minutě rozehrál přímý kop na zadní tyč, kde si Olayinka po Suárezově střele nešťastně srazil míč do vlastní sítě.

A to pro sebe nebo spoluhráčům, především Suárezovi, vyrobil několik dalších šancí. Téměř po každé akci, ať už zdařilé, nebo nepovedené, si se spoluhráči pokynul, co bylo dobře a co ne.

S publikem to slavný štírek neměl jednoduché. Pod záminkou zloby na něj fanoušci pískali, odzbrojení domácím hráčem bouřlivě slavili. A přehnaný respekt neměl ani sešívaný soupeř, například Bořil jej v souboji u autové čáry nešetrně trefil loktem. „Se mnou to prostě bolí, neměl tam chodit,“ podotkl slávistický zadák, který se s ním utkával nejčastěji.

Možná i proto, a také kvůli těžce ubráněnému závěru, Messi po závěrečném hvizdu rychle prchl do útrob stadionu. Na výměnu dresu s ním si slávisté brousili zuby marně. „Ani si s námi pořádně nepodali ruku. To jsem od nich nečekal,“ řekl zklamaně Bořil.

Snad bude brzy nějaké příště, ať to hvězdy Barcy mohou napravit.