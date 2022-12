K postupu Maroku gratuluje i Musk. Vrátili jsme Afriku na mapu, těšilo kouče

Trenér marocké fotbalové reprezentace Valíd Radžradžuí slaví nad hlavami svých hráčů postup do semifinále mistrovství světa. foto: AP

Precizní a zodpovědná defenziva, ale i trocha štěstí. Maročtí fotbalisté přečkali převahu Portugalska a byli to oni, kdo se mohl radovat z postupu do semifinále mistrovství světa. Z jejich pohledu jde o prvotřídní senzaci. „Je to opravdu neuvěřitelné,“ usmíval se záložník Sufján Ambrabat.