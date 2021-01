Matějovský zachránil Boleslavi bod, Slovácko si poradilo s Karvinou

Mladá Boleslav Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním zápase jarní části první ligy remizovali s brněnským nováčkem 1:1. Středočeši ani v pátém ligovém utkání pod trenérem Karlem Jarolínem naplno nebodovali a na výhru čekají už sedm kol.

V záchranářském duelu patnáctého kola vedla Zbrojovka od 39. minuty zásluhou Luďka Pernici, po hodině hry vyrovnal Marek Matějovský, který se na trávník vrátil téměř po roce. Od 89. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Samuela Dancáka.



„Myslím si, že zlepšení tam je. Snažili jsme v krátké zimní přípravě udělat maximum pro to, abychom se zlepšili. To si myslím, že bylo. Jenom to musíme hrát na výsledky. Trochu mi v některých fázích chybělo vyřešení situací,“ řekl na tiskové konferenci Jarolím.

Středočeši měli v prvním poločase optickou převahu, vyloženou šanci si však nevypracovali. Dancák vystřelil z hranice vápna vedle a Jiří Klíma pouze doprostřed branky.

V 36. minutě zraněného Jiráska vystřídal Matějovský, který se po dvojnásobné operaci achilovky vrátil na trávník poprvé od loňského ledna. „Ani trenér, ani já jsme nečekali, že ta minutáž bude takhle veliká. Zprvu to byl pro mě šok. Nevnímal jsem, že Jiras měl nějaké problémy,“ prohlásil Matějovský.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 15. kolo: Mladá Boleslav - Brno 1:1 (0:1), Opava - Zlín 0:0, Liberec - Bohemians 1905 1:1 (1:0), Slovácko - Karviná 2:0 (0:0),

18:30 Slavia - Olomouc.

Tři minuty po jeho příchodu nečekaně udeřili hosté. Vaňkův centr našel zimní posilu Pernicu, který hlavou překonal gólmana Šedu. „Ondra Vaněk mi to tak trochu den dva před zápasem předpověděl. Od Ondry to byla perfektní standardka a hezky to tam spadlo,“ uvedl třicetiletý stoper Pernica, který v Brně hostuje z Plzně.

Po změně stran se domácím v 51. minutě povedlo po rohovém kopu díky Ladrovi srovnat. Rozhodčí Ginzel však po zhlédnutí opakovaných záznamů kvůli ruce jednoho z mladoboleslavských hráčů gól neuznal.

Po hodině hry se Středočeši dočkali, když Matějovský z hranice šestnáctky zamířil přesně k tyči. Devětatřicetiletý záložník se v lize trefil poprvé od března 2019. „Zachoval chladnou hlavu a ukázal, že pořád má mužstvu co dát. Vyřešil to perfektně. Nebyla to kdovíjaká rána, ale zamířil přesně k tyči,“ konstatoval Jarolím.

V 78. minutě se ve velké šanci ocitl hostující záložník Štepanovský, jenže jeho střela skončila mimo. V závěru uviděl při své ligové premiéře za Mladou Boleslav druhou žlutou kartu Dancák a Brno krátkou přesilovku málem využilo. Šumberův přímý kop však skončil na břevně.

„Byla by to rána do vazu. Naštěstí to brankou neskončilo. Zaplaťpánbůh, že to dopadlo tak, že máme aspoň bod,“ řekl Jarolím.

Mladá Boleslav doma v lize nevyhrála počtvrté za sebou a o skóre zůstala před Zbrojovkou na první nesestupové pozici. „Odvážíme si bod, který bereme všemi deseti. S výsledkem jsme spokojení, ale s předvedenou hrou ne. Je pořád na čem pracovat,“ uvedl brněnský kouč Richard Dostálek.